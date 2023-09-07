الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. ذا أثلتيك: محمد صلاح لن ينضم لاتحاد جدة هذا الموسم

محمد صلاح
محمد صلاح

حسمت تقارير صحفية موقف محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الإنجليزي من الانضمام لصفوف نادي اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وخاض نادي اتحاد جدة مراحل عديدة من المفاوضات مع نادي ليفربول من أجل التعاقد مع محمد صلاح، وتقدم بأكثر من عرضٍ مغرٍ للحصول على خدماته ووصلت قيمة الصفقة إلى 215 مليون جنيه إسترليني.

 

ذا أثلتيك: محمد صلاح باقٍ مع ليفربول ويرفض اتحاد جدة


ووفقًا لما ذكرته شبكة ذا أثلتيك، فإن محمد صلاح لن ينضم إلى صفوف اتحاد جدة الليلة، إلا أن الاهتمام الموثق بمحمد صلاح ما زال قائمًا لخطوة مستقبلية محتملة لاتحاد جدة وهناك علاقات جيدة بين الجميع.


ومن المقرر أن يغلق باب الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي بحلول الثانية عشرة من منتصف ليل اليوم الخميس، وكان العديد من التقارير أشار إلى أن نادي اتحاد جدة يأمل في حسم صفقة صلاح قبل غلق باب الانتقالات.

كما أفادت ذا أثلتيك أن جادون سانشو، لاعب فريق مانشستر يونايتد، لن ينضم لفريق الاتفاق السعودي اليوم، رغم اهتمام النادي بالتقدم بعرض لضمه، طالع تفاصيل العرض هنا.

 

ويلعب محمد صلاح لنادي ليفربول قادمًا من روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، ومنذ ذلك الحين حطم العديد من الأرقام القياسية مع فريقه واقتحم قائمة الهدافين التاريخيين للنادي، وبات أحد أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف عبر تاريخه، مشاركًا في 307 مباريات، وسجل 187 هدفًا وصنع 80 لزملائه في الفريق


ونجح صلاح في قيادة فريق ليفربول لاستعادة ليفربول لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب استمر 30 عامًا، بالإضافة إلى فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا وبطولة كأس العالم للأندية وبطولتي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وكأس الاتحاد الإنجليزي، ووضع اسمه ضمن أساطير الريدز التاريخيين.


سبق أن ذكرت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية في تقرير نشرته اليوم أن نادي اتحاد جدة فقد الأمل في التعاقد مع محمد صلاح خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، مشيرة إلى أن مسئولي النادي قرروا التوقف عن ملاحقة صلاح خلال الميركاتو الحالي على الأقل.

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