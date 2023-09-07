الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" ترصد كواليس فعاليات المؤتمر العالمى للسكان والصحة بمصر

المؤتمر العالمي
المؤتمر العالمي للسكان والصحة

كشفت فرح الخولي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، كواليس فعاليات المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية في مصر.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة" هو شعار المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية.

وأكدت أن هذا المؤتمر يعتبر بمثابة منصة عالمية حوارية لمناقشة عدد من الملفات المختلفة، منها ملف تمكين المرأة والزيادة السكانية بوتيرة سريعة في مختلف الدول.

وتابعت: "عدد السكان سيزيد في عام 2050 وفقًا للإحصائيات الصادرة عن الأمم المتحدة بأن يكون عدد سكان العالم 9.7 مليار نسمة، والقارة الإفريقية لها 25% من إجمالي عدد سكان العالم بحلول عام 2050".

 الزيادة السكانية على رأس أولويات أجندة المؤتمر

وأكدت أن ملف الزيادة السكانية على رأس أولويات أجندة المؤتمر بـ65 جلسة نقاشية، مشيرة إلى أن الجلسات النقاشية تضمن 270 متحدثًا من دول مختلفة ومن منظمات دولية معنية بملفات الصحة والسكان والتنمية المستدامة.

وتابعت: "مصر تعكس التزامها الكامل بهذا المؤتمر تجاه قضايا السكان والصحة والتنمية للمواطن المصري، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030".

وأوضحت أنه تم عقد بروتوكولات تعاون على هامش المؤتمر لإطلاق برنامج تدريبي في مختلف المحافظات المصرية؛ لتدريب الأطباء على طرق الرعاية الصحية بالمعايير الدولية، بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية المصرية بخصوص الرعاية الصحية وتوفير حياة أفضل للمواطن المصري.

وأوضحت أن المؤتمر سيخرج عنه عدد من المقترحات والطلبات الخاصة بملفات السكان والصحة والتنمية.

المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية ملف الصحة القاهرة الإخبارية الزيادة السكانية القضية السكانية

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