انطلاق المؤتمر العلمي الثالث لـ"طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي" بمستشفى سوهاج الجامعي

افتتح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لقسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي بالمستشفى الجامعي، بحضور الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور خيري همام، رئيس قسم المناطق الحارة ورئيس المؤتمر، الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الدكتور حمدي سعد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتورة غادة مصطفى مؤسس القسم، وعدد من أساتذة وشباب الباحثين والأطباء، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وفي بداية كلمته رحّب رئيس الجامعة بالقامات العلمية الكبيرة التي تشارك بالمؤتمر، مثمَّنًا الدور الريادي التي تقوم به كلية الطب لتطوير المنظومة الطبية والبحثية بسوهاج، وذلك من خلال إقامة المؤتمرات العلمية والطبية واستضافة أساتذة الجامعات في مختلف التخصصات، والتي تؤتي ثمارها بشكل واضح في التصنيفات العلمية التي تحققها الجامعة على مستوى الجامعات المصرية والعالمية.

تطوير شامل لقطاع الصحة

وأكد النعماني سعي الدولة إلى التطوير الشامل لقطاع الصحة، موضحًا أن المنظومة الطبية بالجامعة شهدت تطورًا كبيرًا بهدف تقديم خدمات علاجية ذات جودة عالية لمرضي المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة، مشيرًا إلى أنه جارٍ الانتهاء من مستشفى الجراحات التخصصية، ومستشفى شفاء الأطفال التي تم نقل أصولها للجامعة، وإنشاء مستشفى للحروق وهي الأولى بصعيد مصر، إلى جانب المستشفى الجامعي الجديد والذي افتتحها الرئيس السيسي يناير الماضي، والانتهاء من مبنى كلية طب الأسنان بنسبة ٩١٪%، لتكتمل المنظومة الطبية بالمحافظة لخدمة ملايين المرضى بصعيد مصر.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي، أن الهدف الرئيسي من انعقاد المؤتمر هو تطوير مهارة ومستوى الأطباء العاملين بهذا التخصص نظرًا لأهميته، وإعداد جيل جديد قادر على استكمال المسيرة الطبية المقدمة إلى الشعب، مشيدًا بمجهودات قسم المناطق الحارة في القضاء على فيروس سي، ودوره أيضًا في القضاء على قوائم الانتظار في الحالات المترددة عليه، والتي وصلت لمدة شهر كحد أقصى، مشيرًا إلى أنه على ثقة كبيرة بأن المؤتمر سيخرج بالعديد من التوصيات الجيدة القابلة للتنفيذ.

منصة تعليمية

وأضاف الدكتور خيري همام، أن المؤتمر يُعد بمثابة منصة تعليمية لمناقشة كل ما هو جديد في أمراض الكبد والجهاز الهضمي، مقدمًا شكره لإدارة الجامعة على دعمها المستمر للقسم لتقديم خدمات صحية وتعليمية متميزة، موضحًا أن المؤتمر سيستمر على مدار يومين وسيضمن ٣ ورش عمل تدريبية لشباب الأطباء عن أهم التحديات الحالية في مجال الجهاز الهضمي والجديد في هذا المجال، داعيًا شباب الباحثين بضرورة استغلال مثل تلك الفرض للتعلم وتبادل الخبرات.

وفي ختام المؤتمر، كرَّم حسان النعماني، رئيس الجامعة كلاً من الدكتورة غادة مصطفى، والدكتور إيهاب فوري، مؤسسي القسم على ما بذلوه من مجهودات.