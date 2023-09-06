الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعتا سوهاج والمصرية للتعلم الإلكتروني تبحثان آليات تعزيز التعاون

جانب من الحدث
جانب من الحدث

بحث الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور هشام عبد السلام، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، أوجه التعاون المشترك وآليات العمل بين الجانبين خلال الفترة القادمة، بحضور الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور أحمد أبو المجد مدير فرع الجامعة بسوهاج، الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب، الدكتور رأفت إبراهيم عميد كلية إدارة الأعمال والدكتور كمال صفوت مدير برنامج الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات. 
 وأوضح الدكتور حسان النعماني، أن الاجتماع تناول متابعة سير العمل بمقر الجامعة الإلكترونية بفرع جامعة سوهاج، والذى تم تأسيسه وفقًا لاتفاقية التعاون العلمي والأكاديمى بين الطرفين، والذي يهدف إلى إتاحة فرص التعلم من خلال منح الدرجات العلمية المشتركة عن طريق التعلم الالكتروني في التخصصات العلمية المتاحة في الجامعة الإليكترونية، وتقديم تعليم متميز في التخصصات الحديثة والبينية، والارتقاء بالجودة العملية التعليمية من خلال نموذج للتعلم الإلكتروني المدمج، إلى جانب مناقشة سبل زيادة أعداد الطلاب وتحفيزهم للإلتحاق بالجامعة الإلكترونية.

آفاق جديدة لتعليم  يواكب متطلبات المرحلة
وأضاف الدكتور هشام عبد السلام، أن الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية توفر خدمات التعليم والتدريب عالية الجودة، و تسهم في آفاق جديدة لتعليم  يواكب متطلبات المرحلة، من خلال باقة متميزة من البرامج التعليمية لتزويد سوق العمل بخريجي مؤهلين قادرين على التعامل مع التقنيات المتقدمة، مشيدًا بدور الجامعة ودعمها المستمر والدائم في تذليل كل العقبات التي تواجه سير العمل.

وأشار الدكتور أحمد أبوالمجد إلى أن الجامعة توفر خدمة بسعر مناسب للطلبة وبجودة عالية ومطلوبة ومتميزة، موضحًا أن الجامعة المصرية تمنح درجة البكالوريوس ودبلوم الدراسات العليا والماجستير بكليتي الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة الاعمال.

التقنيات آفاق جديدة الالكترونية التعلم الإلكتروني جامعة سوهاج حسان النعماني الجامعة المصرية التعاون العلمي

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