الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس اتحاد طلاب الجلالة يطالب بدعم تأسيس الاتحادات في الجامعات الجديدة

رئيس اتحاد طلاب الجلالة
رئيس اتحاد طلاب الجلالة

قال مصطفى الأشرم، رئيس اتحاد طلاب جامعة الجلالة، إن واحدة من أهم المشكلات التي تواجه الاتحاد في الجامعات الجديدة هو التأسيس وعدم ربط لجان الاتحادات بالوزارات.

 تأسيس الاتحادات في الجامعات الجديدة 

جاء ذلك خلال مناقشة قضية التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية والمدرجة ضمن لجنة الشباب بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، وطالب الأشرم بدعم تأسيس الاتحادات في الجامعات الجديدة والاهتمام ببرامج التدريب في المراكز الوطنية ووضع لائحة مالية صارمة للاتحادات تخضع لإشراف وزارة المالية وهيئة الرقابة الإدارية وكذلك ربط الاتحادات بالنقابات العامة.

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وانطلقت، مساء الخميس، جلسات الأسبوع السادس للمحور المجتمعى بالحوار الوطني، حيث تتضمن جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، السينما والدراما التليفزيونية، وأخرى حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، المسرح والموسيقى والغناء، وبالتوازى معها تعقد لجنة الشباب، جلستين بعنوان التمكين السياسي للشباب، ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.

وتأتى الجلسات النقاشية، بعد أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جدول الأعمال للجلسات 

كان مجلس أمناء الحوار الوطني توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة "السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي" يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني المصري على "فيسبوك" جدول الأعمال للجلسات التي انطلقت الأحد الماضي بعد التوقف لعدة أسابيع لعرض ما تم التوافق عليه من مقترحات بشأن قضايا جرى مناقشتها خلال الجلسات الخمس السابقة على القيادة السياسية للبت فيها.

وسبق أن صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن المناقشات الثرية التي دارت في الجلسات العامة حول النظام الانتخابي المقترح لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، قد انعكست بشكل واضح في اجتماعات لجنة إعداد التوصيات والمقترحات المختصة بهذا الموضوع، في اجتماعها الذي عقد خلال الفترة الماضية.

فيسبوك الحوار الوطنى لجنة الثقافة والهوية الوطنية الدراما التليفزيونية السينما الاتحادات في الجامعات الجديدة رئيس اتحاد طلاب الجلالة لجنة الشباب

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