تنسيق جامعة الجلالة 2023.. وتضم 13 كلية في تخصصات مختلفة

تزايد البحث حول تنسيق جامعة الجلالة 2023، إذ جاء ضمن الموضوعات الأكثر بحثًا على محركات البحث «جوجل»، خلال الساعات الماضية، وذلك بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة بشكل رسمي.

ويرغب الكثيرون من أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة 2023 معرفة تنسيق جامعة الجلالة 2023، ضمن عملية البحث عن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، والتي يحرص البعض على الالتحاق بها.

وتستعرض «الدستور» عبر السطور التالية، كل ما يخص تنسيق جامعة الجلالة 2023، وشروط القبول بها بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.

وكانت جامعة الجلالة قد أعلنت عن شروط التقديم لطلاب الثانوية العامة 2023، والمصروفات الخاصة بكل كلية علي حدا، مؤكده علي أنه يتم تنظيم عملية القبول من قبل المجلس الأعلى للجامعات، والتنسيق الحكومي للثانوية العامة والشهادات المعادلة لها، وفقًا لهذه المعايير؛ يتم تحديد الحد الأدنى من الدرجات المطلوبة كل عام دراسي من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

تنسيق جامعة الجلالة 2022

كلية الطب 79%

كلية طب الأسنان 79%

كلية العلاج الطبيعي 76%%

كلية الصيدلة 73%

كلية الهندسة 66%

كلية الحسابات 61%

55% لكل من: (التكنولوجيا الحيوية - العلوم الصحية - التمريض - الإدارة والاقتصاد - العلوم اسلياسية - الفنون التطبيقية - الآداب - العلوم السينمائية - الإعلام - التربية - السياحة والفنادق - الحقوق والدراسات القانونية - اللغات والترجمة - الزراعات الصحراوية - العلوم الأساسية - الآثار – الزراعة).

جدير بالذكر أنَّ جامعة الجلالة واحدة من أهم الجامعات الأهلية، وتضم 13 كلية في تخصصات مختلفة، وتم إنشائها في 2020، وتتبع وزارة التعليم العالي التي تحدد تنسيق جامعة الجلالة وفق تنسيق الجامعات الأهلية .

ولم يتم حتى الآن إعلان تنسيق جامعة الجلالة 2023 ومن المتوقع أن يكون أقل من العام الماضي بفرق طفيف حيث تراجعت مجاميع طلاب الثانوية العامة هذا العام مقارنة بالعام الماضي مما دفع وزارة التعليم العالي إلى خفض تنسيق المرحلة الأولى الثانوية العامة عن العام الماضي.