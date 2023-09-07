الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الاتفاق السعودى يسخر من اتحاد جدة بعد فشل مفاوضات ضم محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

سخر نادي الاتفاق السعودي من نظيره اتحاد جدة، بعد فشل الأخير في حسم صفقة محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، قبل ساعات من انتهاء الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت اسم محمد صلاح، بالرحيل عن صفوف ليفربول في الصيف الحالي، في ظل الاهتمام القوي من قِبل نادي اتحاد جدة السعودي بضمه.

الاتفاق السعودي يسخر من اتحاد جدة

ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، مقطع فيديو نقلًا عن حساب الرسمي لنادي الاتفاق السعودي على منصة "إكس"،"تويتر سابقًا"، تم إنتاجه بتقنية ألعاب الفيديو القديمة، ويضم العديد من اللاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر في الفيديو أندية ليفربول، أستون فيلا وإيفرتون، كما ظهر عدد من اللاعبين، ومن بينهم الجامايكي ديماراي جراي، المنضم حديثًا إلى صفوف الاتفاق.

ومع ظهور شعار ليفربول في الفيديو، ظهر الحارس أليسون بيكر أولًا ثم لويس دياز، وعقب ذلك يظهر محمد صلاح، وفي الخلفية يظهر المدرب يورجن كلوب، وهو يصرخ قائلًا: "لا".

كما سخر نادي الاتفاق من الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، والذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، بعد إعلانه، في وقت سابق، اقتراب ديماراي جراي من الانتقال إلى صفوف نادي الشباب السعودي.

وكان جراي قريبًا من الانضمام إلى صفوف الشباب، ولكن تغيير إدارة النادي السعودي، حالت دون إتمام الصفقة.

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اتحاد جدة يفقد الأمل فى حسم صفقة محمد صلاح

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الاتفاق السعودي يُعلن تعاقده رسميًا مع ديماراي جراي من إيفرتون

وأعلن نادي الاتفاق بيانًا رسميًا عبر حسابه على منصة "إكس"، "تويتر سابقًا"، تعاقده مع الجامايكي ديماراي جراي، جناح إيفرتون الإنجليزي، بعقد لمدة أربع سنوات، تحت قيادة مدربه ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول السابق. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وحسب التقارير الصحفية، فإن نادي إيفرتون وافق على بيع ديماراي جراي إلى صفوف الاتفاق السعودي مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني.

ويُعد الجامايكي ديماراي جراي الصفقة الخامسة لفريق الاتفاق السعودي، حيث أبرم النادي العديد من الصفقات المميزة في الميركاتو الصيفي الحالي، مثل: جوردان هندرسون، موسى ديمبلي، جورجينيو فينالدوم وجاك هيندري.

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