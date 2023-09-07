المارونية: المسيح قدم الحل للتلاميذ لينتفضوا من كل ما يتعلق بالأرضيات

تحتفل الكنيسة المارونية اليوم بحلول الخميس الخامس عشر من زمن العنصرة.

وألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها إن المسيح قدّم إلى تلاميذه توصيات كبيرة لكي تَنفض أنفسهم كلّ ما هو أرضيّ في الطبيعة، كما تُنفَضُ الغبار وترتفعَ بذلك إلى الرغبة في الحقائق التي تفوق الطبيعة.

هذا ما يلزم حين نتطلّع إلى حياة العُلى، يجب أن نكون أقوى من النوم وأن نكون يَقِظين على الدّوام.. أنا أتكلّم عن هذا الخدر الذهني الذي يظهر عند الغارقين في أكاذيب هذه الحياة من خلال تلك الأحلام الوهميّة المتمثِّلة بالأمجاد الباطلة، والغنى، والسلطة، والبذخ، وإغراءات الملذّات، والطموح والعطش إلى اللذّة والغرور وكلّ ما يسعى إليه بطريقة جنونيّة الأشخاص السطحيّون بدافع من خيالهم. لكنّ هذه الأمور كلّها تذهب أدراج الريح مع مرور الزمن الزائل؛ كما أنّها تندرج في مجال حبّ الظهور...؛ فهي لا تكاد تبرز إلى الوجود، حتّى تختفي كالأمواج في البحار.

كيف يتخلص الفرد من الاوهام؟

ولكي تتخلَّص أنفسنا من هذه الأوهام، دعانا الكلمة الإلهيّ إلى أن نطرد من عيون أنفسنا هذا السبات العميق، لئلاّ ننجرف بعيدًا عن الحقائق الصحيحة من خلال التمسّك بكلّ ما هو زائل. لذا، اقترحَ علينا أن نكون يَقظين حين قالَ: "لِتَكُنْ أَوساطُكُم مَشدودة، ولْتَكُنْ سُرُجُكُم مُوقَدَة". فالنور الذي يلمع أمام العيون يُبعد النعاس، والأوساط المشدودة بالحزام تمنع الجسد من الاستغراق في النوم.. مَن يتّخذُ من الاعتدال حزامًا له، يعيشُ في نور الضمير الحيّ؛ وتنيرُ الثقة البنويّة حياته كالسراج... إن عشنا بهذه الطريقة، سندخل في حياة مماثلة لحياة الملائكة.

من جهة أخرى، ذكرت صفحة الكنيسة اليوم أن الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك هنأ معالي اللواء مصطفى مبروك، لتوليه منصب، مدير أمن محافظة قنا، وذلك بمقر مديرية الأمن بقنا.

ورافق الأب ماركو ناجي، الأب مرقس سليمان، والأب ملاك ناجي، والأخت تريزينا حنا، الأخت كاترين ثروت. وعبر نيافة الأنبا عمانوئيل، باسم كل أسرة الإيبارشية عن خالص التهاني، وأصدق الأمنيات بالمنصب المستحق، داعيًا لمعالي اللواء بالتوفيق، مشيدًا بالدور الوطني الأصيل، والشجاع لرجال الشرطة في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار، تحت القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.