الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

فيه 12 مناسبة.. تعرف على احتفالات شهر النسيء

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية ببدء شهر نسيء آخر شهور السنة القبطية.

بهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي إن النسيء معناها في اللغة "العقيب" وعرف بالقبطية باسم الشهر الصغير، وهو 5 أيام في 3 سنوات متتالية وفي السنة الرابعة يكون فيها 6 أيام.

مناسبات شهر نسيء 

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعدة مناسبات في شهر نسئ مثل:

1- استشهاد القديس أفتيخس

2- استشهاد القديس بيشاي الانطاكي

3- نياحة القديس تيطاس الرسول

4- تذكار الملاك روفاءيل

5- استشهاد القديس أندريانوس

6- نياحة البابا يوأنس الرابع عشر البطريرك أل 96

7- نياحة أنبا بيمين المتوحد

8- نياحة ليباريوس أسقف روما

9- نياحة أنبا بارسوم العريان

10- نياحة الأب ياعقوب اسقف مصر

11- نياحة الصديق عموس النبي

12- نياحة البابا يوانس الخامس عشر البطريرك ال 99

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ونشر الموقع الرسمي لكنيسة القديس تكلا هيمانوت الحبشي، صورة رمزية لشهر النسئ علقت عليها الكنيسة قائلة: "إن كلمة شهر النسيء (شهر بي كوجي إنافوت)، وهو الشهر القبطي الثالث عشر من الشهور القبطية المصرية.

St-Takla.org Image: Month of El-Nasea, the thirteenth Coptic month in the Egyptian Coptic Calendar. The word is written in Arabic, English and Coptic, with images and figures representing this month. The month is related to the god "Osiris", and you can see his image. In the cartouche there is the number of the month (13), and in the circle that is surrounded by serpents there is the number in Coptic. The word "the small month" is written, as this month has very few days. It comes in September. Finally there are images of some fireworks, as this is the last Coptic month. (Designed by Michael Ghaly for St-Takla.org) صورة في موقع الأنبا تكلا: كلمة شهر النسيء (شهر بي كوجي إنافوت)، وهو الشهر القبطي الثالث عشر من الشهور القبطية المصرية. والكلمة مكتوبة باللغات العربية والإنجليزية والقبطية، مع صور وأشكال تعبر عن الشهر. والشهر له علاقة بالإله أوزوريس، ويوجد صورته. وفي الخرطوش يوجد رقم الشهر (13)، وفي الدائرة المحاطة بالثعابين يوجد رقم الشهر بالقبطية. ويوجد كلمة "الشهر الصغير"، تعبيرًا عن أيامه القليلة. وهو يقع في شهر سبتمبر. ويوجد بعض الألعاب النارية، تعبيرًا عن نهاية العام القبطي. - تصميم مايكل غالي لـ: موقع الأنبا تكلا هيمانوت

والكلمة مكتوبة باللغات العربية والإنجليزية والقبطية، مع صور وأشكال تعبر عن الشهر. والشهر له علاقة بالإله أوزوريس، ويوجد صورته. وفي الخرطوش يوجد رقم الشهر (13)، وفي الدائرة المحاطة بالثعابين يوجد رقم الشهر بالقبطية. ويوجد كلمة "الشهر الصغير"، تعبيرًا عن أيامه القليلة وهو يقع في سبتمبر ويوجد بعض الألعاب النارية، تعبيرًا عن نهاية العام القبطي وهى من تصميم مايكل غالي.

شهور السنة القبطية اشهر السنة القبطية اقصر شهر في السنة القبطية اقصر شهر في السنة اقصر شهر في السنة التوتية

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