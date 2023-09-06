فيه 12 مناسبة.. تعرف على احتفالات شهر النسيء

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية ببدء شهر نسيء آخر شهور السنة القبطية.

بهذه المناسبة قال السنكسار الكنسي إن النسيء معناها في اللغة "العقيب" وعرف بالقبطية باسم الشهر الصغير، وهو 5 أيام في 3 سنوات متتالية وفي السنة الرابعة يكون فيها 6 أيام.

مناسبات شهر نسيء

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعدة مناسبات في شهر نسئ مثل:

1- استشهاد القديس أفتيخس

2- استشهاد القديس بيشاي الانطاكي

3- نياحة القديس تيطاس الرسول

4- تذكار الملاك روفاءيل

5- استشهاد القديس أندريانوس

6- نياحة البابا يوأنس الرابع عشر البطريرك أل 96

7- نياحة أنبا بيمين المتوحد

8- نياحة ليباريوس أسقف روما

9- نياحة أنبا بارسوم العريان

10- نياحة الأب ياعقوب اسقف مصر

11- نياحة الصديق عموس النبي

12- نياحة البابا يوانس الخامس عشر البطريرك ال 99

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ونشر الموقع الرسمي لكنيسة القديس تكلا هيمانوت الحبشي، صورة رمزية لشهر النسئ علقت عليها الكنيسة قائلة: "إن كلمة شهر النسيء (شهر بي كوجي إنافوت)، وهو الشهر القبطي الثالث عشر من الشهور القبطية المصرية.

والكلمة مكتوبة باللغات العربية والإنجليزية والقبطية، مع صور وأشكال تعبر عن الشهر. والشهر له علاقة بالإله أوزوريس، ويوجد صورته. وفي الخرطوش يوجد رقم الشهر (13)، وفي الدائرة المحاطة بالثعابين يوجد رقم الشهر بالقبطية. ويوجد كلمة "الشهر الصغير"، تعبيرًا عن أيامه القليلة وهو يقع في سبتمبر ويوجد بعض الألعاب النارية، تعبيرًا عن نهاية العام القبطي وهى من تصميم مايكل غالي.