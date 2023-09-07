الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: مجالات عديدة للتعاون الاقتصادى بين مصر وباكستان

من الحدث
من الحدث

قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال  العام، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بافتتاح مؤتمر فرص الأعمال الذي نظمته اليوم الخميس، غرفة تجارة وصناعة راولبندي بالتعاون مع سفارة باكستان بالقاهرة احتفالا بمرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وباكستان، وذلك بحضور ساجد بلال سفير باكستان بالقاهرة، وثاقب رفيق رئيس غرفة راولبندي وعدد من رجال الأعمال ومسؤولى الاتحادات والمجالس والغرف التجارية في الدولتين.

وشهد الدكتور محمود عصمت، توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين مجلسي الأعمال في البلدين وتكريم مسؤولي الاتحادات والغرف التجارية، مشيرا إلى قوة ومتانة العلاقات بين مصر وباكستان، وأن التعاون الثنائي بين البلدين يشهد نموا متزايدا خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

مصر وباكستان تجمعهما العديد من الاتفاقات التجارية السارية

وقال الدكتور عصمت إن مصر وباكستان تجمعهما العديد من الاتفاقات التجارية السارية، ومنها الكومسيك ومبادرة الحزام والطريق، وغيرها من اتفاقيات تعزيز التعاون التجاري والعلمي والتكنولوجي والزراعي، وإن هناك نحو 106 شركات باكستانية لديها استثمارات داخل مصر وتعمل فى معظم المجالات منها  الصناعي، الخدمي، التمويلي، الإنشاءات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، والسياحة.

مصر تمتلك الآن بنية تحتية قادرة على استيعاب شتى مجالات الاستثمار

وأوضح الدكتور محمود عصمت أن مصر تمتلك الآن بنية تحتية قادرة على استيعاب شتى مجالات الاستثمار، وهناك فرص استثمارية واعدة وحوافز متعددة تقدمها الدولة للاستثمار الأجنبي، وهناك العديد من الفرص الاستثمارية المطروحة في مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لافتا إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين وتذليل أي عقبات قد تواجههم خلال الشهور القليلة الماضية.

قطاع الاعمال الشراكة مع قطاع الأعمال المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال

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