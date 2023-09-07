الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على ربة منزل وراء قتل طفل فى الشرقية

حبس
حبس

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة تغيب طفل بالشرقية، وتحديد وضبط مرتكبة الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية من (حداد مسلح- مقيم بدائرة المركز) بغياب نجله (طفل 10 سنوات ) عن مسكنهما.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين وجود شبهة جنائية خلف تغيب الطفل، وأن مرتكبة الواقعة ربة منزل، مقيمة بذات العنوان.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينها وأهلية الطفل بسبب الجيرة، حيث استغلت تواجد الطفل أمام منزلها واستدرجته لمسكنها ووضعته داخل "جوال" وأحكمت غلقه ووضعته داخل حقيبة وقامت بإلقائها بأحد المجارى المائية، وتم بإرشادها العثور على جثة الطفل، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

صعق كهربائي 

لقى شاب مصرعه متأثرًا بإصابته نتيجة صعق كهربائي من موتور مياه بالمنزل نطاق مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يُفيد ورود إشارة مستشفى الصالحية الجديدة  بوصول "ع .  ع"   مقيم نطاق مركز الصالحية الجديدة جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات حدوث إصابة الشاب التي أودت بحياته إثر تعرضه لصعق كهربائي من موتور مياه ناحية كوبرى الكسارة الصالحية الجديدة، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه لدفنه، عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

إخماد حريق بمصنع ملابس

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، على حريق نشب بمصنع ملابس نطاق مركز أبوكبير وأسفر عن إصابة 3 عمال بحروق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع ملابس بكفرالنمر مركز أبوكبير.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وأسفر الحريق عن إصابة 3 عمال بحروق وتم نقلهم إلى مستشفى ههيا  للحروق لتلقى الإسعافات الأولية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الشرقية حريق صعق كهربائي قتل طفل مركز شرطة منيا القمح

مواد متعلقة

"خبطة عربية".. الأمن يكشف ملابسات مقتل شاب في مشاجرة بالمنيا

لسرقة الأجهزة الكهربائية.. ضبط متهم بالنصب على المواطنين بمصر القديمة

سقوط 4 عاطلين لارتكابهم جرائم سرقة بالقاهرة.. و7 بحوزتهم 11 كيلو حشيش

ضبط أسلحة نارية وكوكتيل مخدرات في 3 محافظات

ضبط عاملين فى القاهرة لاتجارهما غير المشروع فى النقد الأجنبى

القبض على سيدة لاتهامها بالنصب والاحتيال على صاحب شركة في الجيزة

ضبط متهم بالنصب والاحتيال.. وسيدة تتاجر بالمخدرات

تحرير 95999 مخالفة مرورية على المحاور في المحافظات

الأكثر قراءة

بعد استطلاع رأي المفتي.. الإعدام شنقا لـ11 متهما بقتل صاحب كبابجي "الفقير"

شراكة بين "طلعت مصطفى" و "كولنز" لافتتاح 3 فروع في مدينتي وسان ستيفانو

وزير الصناعة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان أكبر مجمع صناعي في مصر ببرج العرب

القبض على ربة منزل وراء قتل طفل فى الشرقية

رئيس جامعة سوهاج يشهد حفل تخرج الدفعة السادسة بكلية الصيدلة وتعيين الأوائل

محافظ المنيا يوجه بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير محطتى صرف دمشاو والصفصافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

أسامة مهران

ولاية جديدة.. المحقق والمأمول

ماجد أبادير

طموحنا يحمل الكثير

ماجد حبته

قمة إفريقيا للمناخ

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال