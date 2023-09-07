القبض على ربة منزل وراء قتل طفل فى الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة تغيب طفل بالشرقية، وتحديد وضبط مرتكبة الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية من (حداد مسلح- مقيم بدائرة المركز) بغياب نجله (طفل 10 سنوات ) عن مسكنهما.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين وجود شبهة جنائية خلف تغيب الطفل، وأن مرتكبة الواقعة ربة منزل، مقيمة بذات العنوان.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينها وأهلية الطفل بسبب الجيرة، حيث استغلت تواجد الطفل أمام منزلها واستدرجته لمسكنها ووضعته داخل "جوال" وأحكمت غلقه ووضعته داخل حقيبة وقامت بإلقائها بأحد المجارى المائية، وتم بإرشادها العثور على جثة الطفل، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

صعق كهربائي

لقى شاب مصرعه متأثرًا بإصابته نتيجة صعق كهربائي من موتور مياه بالمنزل نطاق مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يُفيد ورود إشارة مستشفى الصالحية الجديدة بوصول "ع . ع" مقيم نطاق مركز الصالحية الجديدة جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات حدوث إصابة الشاب التي أودت بحياته إثر تعرضه لصعق كهربائي من موتور مياه ناحية كوبرى الكسارة الصالحية الجديدة، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه لدفنه، عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

إخماد حريق بمصنع ملابس

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، على حريق نشب بمصنع ملابس نطاق مركز أبوكبير وأسفر عن إصابة 3 عمال بحروق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع ملابس بكفرالنمر مركز أبوكبير.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وأسفر الحريق عن إصابة 3 عمال بحروق وتم نقلهم إلى مستشفى ههيا للحروق لتلقى الإسعافات الأولية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.