هكذا استطاعت مصر أن تمحو أميتها منذ تولي الرئيس السيسي للبلاد (بيانات)

في نهاية يونيو عام 2014 تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حٌكم مصر، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، تبدل حال الكثير من الملفات التي عانى بسببها المواطن المصري لسنوات طويلة قبل تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم.

ومن بين هذه الملفات، انخفاض مؤشرات جودة التعليم، والتي تنتج عليها تسرب عدد كبير من الطلاب في مراحل تعليميه مختلفة، وعزوف العدد الأكبر عن الالتحاق بالتعليم، هذا الانخفاض الذي استمر لمدة أكثر من ثلاثين عام قبل تولي الرئيس السيسي الحكم، أسفر عن وجود شريحة كبيرة من المصريين تعاني من الأمية.

خطة الست سنوات لمحو الأمية

هذا الملف المهم وهو ملف محو الأمية، كان من أوائل الملفات التي تم طرحها على طاولة الرئيس ورصد لها مبالغ ضخمة منذ العام 2014، وحتى العام 2020، من أجل محو أمية أكثر من 2.6 ملايين مواطن.

هذه الملايين التي عكفت الدولة على محو أميتها كلفتها قرابة الـ38 مليار جنيه.

هذه المليارات التي بذلتها الدولة على مدار الست سنوات الأولى، من بداية حكم الرئيس السيسي قسمت على عدد من المحاور منها الإنتهاء من إنشاء قرابة الـ 50 ألف فصل.

كما قررت الدولة تطوير وتجهيز عدد من الفصول الموجودة بالفعل والتي بلغ عددها 27,4 ألف فصل.

المناطق المحرومة من الخدمات التعليمية

عندما تولى الرئيس السيسي حكم مصر، كان هناك عدد من المناطق التي تعاني من فقر في الخدمات، لا سيما الخدمات التعليمية، طالت يد التطوير هذه المناطق في كل شيء، ووصلت وصول محو الأمية إليها؛ لتحمي أمية الكثير من آبائنا وأمهاتنا هناك.

خلال فترة حكم الرئيس السيسي تم بناء 4556 فصلًا بهدف خفض معدلات الكثافة، هذا الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الاهتمام بالطلاب ومن ثم تقليل أعداد المتسربين من التعليم، هذا بالإضافة إلى 349 فصلًا دراسيًا يهدف إلى خدمة المناطق المحرومة من الخدمات التعليمية.

أين تقع مصر على خريطة محو الأمية

بحسب ما ورد في بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن مصر تأتي بالمرتبة السابعة على مستوى الدول العربية فيما يخص محو الأمية وفي المركز الـ23 إفريقياً و32 عالميًا.

بداية ظهور نتائج العمل على محو الأمية

في العام 2017، أي بعد قرابة الثلاث سنوات من حكم الرئيس السيسي والعمل على ملف محو الأمية، بلغت نسبة الأمية في مصر 25.8% وهذه النسبة للأشخاص الذين هم بعمر العشر سنوات فأكثر.

هذه النسبة يتم ترجمتها إلى نحو مليون أمي وفقًا لبيانات تعداد السكان في العام 2017، وهذه الأرقام تشير في النهاية إلى انخفاض في أعداد الأميين وصل إلى 3.9% حيث أن عدد الأميين في مصر عام 2006 كان 29.7%.

وبانخفاض تجاوز الـ8% شهد العام 2021، انخفاض في نسبة الأشخاص الأميين الذين تبدأ أعمارهم من 10 سنوات فأكثر إلى 17.9% عام 2021، بحسب ما جاء في بيانات مسح القوى العاملة.

خلال 8 سنوات.. كيف نجحت الدولة في محو أمية 4 ملايين مصري؟

نسبة أمية الأفراد أقل من 45 عامًا

الأفراد الأقل من 45 عام انخفضت نسبة أميتهم إلى 17.2%، وانخفاض مماثل شهدته مصر بين الأفراد الذين يعانون من الأمية في الفترة السنية من 15- 35 سنة وبنسبة بلغت 16.1%.

أعلى محافظات مصر معاناة من الأمية

تعتبر محافظات الصعيد، أكثر المحافظات التي تعاني من الأمية، وفي مقدمتهم محافظة المنيا فهي الأعلى من حيث الأمية وبلغ معدلها 37.2%، كل هذا بحسب ما جاء في بيانات عام 2017.

مصر تتحرر من الأمية بحلول 2030

مركز معلومات الهيئة العامة لتعليم الكبار، أصدر بيان في أواخر ديسمبر من العام الماضي، يشير من خلاله إلى نسبة الأمية في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.

وقسم البيان هذه النسبة على النحو التالي الإناث (28.3 %) وذكور (19.4%) بإجمالي (23.8 %).

طالب مدير مركز المعلومات، بزيادة المخصصات التي تحددها الدولة لمحو الأمية، حتى يتمكن المركز من القضاء على الأمية بحلول 2030 كما هو مخطط له.

آخر إحصائيات محو الأمية

يوجد في مصر قرابة الـ 15 مليونا و900 ألف مواطن يعانون من الأمية، بنسبة 23%، وكانت هذه النسبة 29% عام 2011.

موازنة محو الأمية

آخر موازنة رصدتها الدولة لمحو الأمية هي ما تم تخصيصه في العام الماضي بقيمة 518 مليون جنيه.