"الخطيب" يطير إلى فرنسا لاستكمال رحلة العلاج

توجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إلى فرنسا، ومن المحتمل أن يتوجه بعدها إلى ألمانيا ثم يعود إلى فرنسا مجددًا من أجل الحديث مع الطبيب المعالج للحصول على فترة للراحة.

وتعرض الخطيب لإصابة على مستوى الرأس قبل انتهاء معسكر الأهلي في النمسا، حيث كان يجري مرانًا علاجيًا في الجيم بمعسكر الفريق في النمسا، وشعر بدوار ثم ارتطمت رأسه بآلة حادة، ليتوجه إلى أحد المستشفيات واحتاج إلى 3 أو 4 غرز في الرأس.

وكان محمود الخطيب قد حرص على زيارة مقر السفارة المصرية بالنمسا، ووجّه الشكر للسفير المصري محمد الملا على المجهودات الكبيرة التي قامت بها السفارة المصرية مع بعثة الأهلي منذ بدء الترتيبات لمعسكر إعداد الفريق الأول لكرة القدم الذي اختتم اليوم بالنمسا.

وقام محمود الخطيب بإهداء درع وعلم النادي إلى السفير محمد الملا؛ تقديرًا للدور الكبير الذي قام به طاقم السفارة مع بعثة الأهلي خلال فترة إقامتها بالنمسا، وتسهيل مهمة الفريق في معسكر الإعداد.

وكان السفير المصري قد حرص على دعم ومساندة بعثة الأهلي طوال فترة وجودها بالنمسا، كما حرص على حضور المباراة الودية للأهلي أمام «NK Aluminiji» السلوفيني، والتي أقيمت في أحد الملاعب الفرعية لفندق الإقامة وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3- 1.

كما قرر مارسيل كولر منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يومين عقب العودة للقاهرة بعد الانتهاء من معسكر الفريق في النمسا.

ويعود الفريق الأول بالنادي الأهلي للتدريبات يوم السبت المقبل، قبل أن يخوض مواجهة ودية يوم 11 سبتمبر أمام طلائع الجيش قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية فى اليوم التالى لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد عادت إلى القاهرة بعد انتهاء معسكر إعداد الفريق، الذي أقيم على مدى الفترة الماضية في النمسا.