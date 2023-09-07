الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي الجديد يختتم مشاركته بفعاليات طريق الحرير للمدن الساحلية بالصين

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد اثناء فعاليات مؤتمر الصين

اختتم اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مشاركته باحتفالية تأسيس "اتحاد طريق الحرير للمدن السياحية" بدولة الصين.

وشارك الزملوط، عددًا من اللقاءات وتوقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات متنوعة، بعد انضمام محافظة الوادي الجديد كعضو مؤسس باتحاد طريق الحرير للمدن السياحية" بدولة الصين.

وأعلن محافظ الوادي الجديد، مشاركة المحافظة كعضو مؤسس باتحاد طريق الحرير للمدن السياحية (ITASRC)، والذي أطلقته جمهورية الصين الشعبية بمشاركة ٤٠ مدينة حول العالم من بينها الوادي الجديد.

تعزيز الترويج السياحي

وأوضح الزملوط، خلال مشاركته باحتفالية تأسيس الاتحاد بالصين، أن الاتحاد يهدف إلى تعزيز الترويج السياحي وتبادل ونقل التكنولوجيا والارتقاء بصناعة السياحة بين المدن الأعضاء، وتطوير الموارد السياحية والثقافية وحماية التراث، وتحسين العلامة التجارية للمدن، فضلًا عن التوسع في مجالات التدريب المهني والبحوث الأكاديمية والميدانية؛ لتنمية الأنشطة الثقافية والسياحية بهذه المدن.

وأشار محافظ الوادي الجديد، أن الفعاليات شهدت إقامة معرض مصور لأهم المعالم والمزارات السياحية بالمدن الأعضاء، شاركت من خلاله المحافظة بعرض أبرز المقومات السياحية التي تحظى بها والتي تعكس تنوع الأنشطة السياحية بين السياحة الأثرية والبيئية والصحية والرياضية.

مباحثات لتبادل الخبرات

وعقد اللواء دكتور محمد الزملوط، مباحثات مع عدد من ممثلي الوفود الأجنبية المشاركة بفعاليات تأسيس"اتحاد طريق الحرير للمدن السياحية" بالصين، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بعدد من القطاعات التنموية.

وثمّن الزملوط، المساعي الدولية لدعم الدولة المصرية من خلال دعوتها للانضمام إلى تحالف "بريكس"، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي تأكيدًا على حرص المجتمع الدولي لتوثيق أواصر التعاون الاقتصادي والتنموي مع مصر، وتقديره للاستراتيجية التنموية للدولة المصرية. 

كما دعا ممثلي الوفود لزيارة المحافظة والتعرف عن قرب على التجربة التنموية التي تنفذها الدولة على أرض المحافظة خاصة في مجالات الاستثمار الزراعي والطاقة النظيفة، بالإضافة إلى التنسيق لدعم الترويج للموارد السياحية والبيئية التي تحظى بها المحافظة. 

محافظ الوادي الجديد احتفالية تأسيس اتحاد طريق الحرير للمدن السياحية الصين توقيع مذكرات تفاهم تعزيز الترويج السياحي

مواد متعلقة

طبيب بيطري بالوادي الجديد: إنجازات الرئيس السيسي ملموسة ومرئية للجميع

تحت شعار "حياتك تهمنا".. تعليم الوادي الجديد يطلق مشروع تربوي لمكافحة وعلاج الإدمان

طرح سلع غذائية ولحوم طازجة بأسعار مخفضة بمنافذ الوادى الجديد

استعدادا للعام الدراسي الجديد.. نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية مقر بيوت الطلبة والطالبات

تعليم الوادى الجديد: حقيبة تدريبية على لغة الإشارة للتعامل مع ذوي الهمم

نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد سير العمل بمصنع الخزف والفخار

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع التشطيبات النهائية لـ"معهد اللغات" و"مركز السيطرة"

نائب محافظ الوادى الجديد تتابع جاهزية المدرسة الرسمية الدولية

الأكثر قراءة

طالبة عين شمس فى دعوى هتك عرضها: ذهبت لشقته علشان بحبه فعاشرنى معاشرة الأزواج

مفاجأة وراء تغيب مرتضى منصور عن محاكمته فى "سب الخطيب"

تشييع جثمان "صيدلانية المنوفية" إلى مثواه الأخير بقرية جنزور

تأجيل استئناف مرتضى منصور على حبسه بتهمة سب الخطيب لـ9 نوفمبر

تحصين 243 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالغربية

العثور على جثة أجنبى داخل مصعد مطعم شهير فى العجوزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

أسامة مهران

ولاية جديدة.. المحقق والمأمول

ماجد أبادير

طموحنا يحمل الكثير

ماجد حبته

قمة إفريقيا للمناخ

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال