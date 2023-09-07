محافظ الوادي الجديد يختتم مشاركته بفعاليات طريق الحرير للمدن الساحلية بالصين

اختتم اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مشاركته باحتفالية تأسيس "اتحاد طريق الحرير للمدن السياحية" بدولة الصين.

وشارك الزملوط، عددًا من اللقاءات وتوقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات متنوعة، بعد انضمام محافظة الوادي الجديد كعضو مؤسس باتحاد طريق الحرير للمدن السياحية" بدولة الصين.

وأعلن محافظ الوادي الجديد، مشاركة المحافظة كعضو مؤسس باتحاد طريق الحرير للمدن السياحية (ITASRC)، والذي أطلقته جمهورية الصين الشعبية بمشاركة ٤٠ مدينة حول العالم من بينها الوادي الجديد.

تعزيز الترويج السياحي

وأوضح الزملوط، خلال مشاركته باحتفالية تأسيس الاتحاد بالصين، أن الاتحاد يهدف إلى تعزيز الترويج السياحي وتبادل ونقل التكنولوجيا والارتقاء بصناعة السياحة بين المدن الأعضاء، وتطوير الموارد السياحية والثقافية وحماية التراث، وتحسين العلامة التجارية للمدن، فضلًا عن التوسع في مجالات التدريب المهني والبحوث الأكاديمية والميدانية؛ لتنمية الأنشطة الثقافية والسياحية بهذه المدن.

وأشار محافظ الوادي الجديد، أن الفعاليات شهدت إقامة معرض مصور لأهم المعالم والمزارات السياحية بالمدن الأعضاء، شاركت من خلاله المحافظة بعرض أبرز المقومات السياحية التي تحظى بها والتي تعكس تنوع الأنشطة السياحية بين السياحة الأثرية والبيئية والصحية والرياضية.

مباحثات لتبادل الخبرات

وعقد اللواء دكتور محمد الزملوط، مباحثات مع عدد من ممثلي الوفود الأجنبية المشاركة بفعاليات تأسيس"اتحاد طريق الحرير للمدن السياحية" بالصين، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بعدد من القطاعات التنموية.

وثمّن الزملوط، المساعي الدولية لدعم الدولة المصرية من خلال دعوتها للانضمام إلى تحالف "بريكس"، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي تأكيدًا على حرص المجتمع الدولي لتوثيق أواصر التعاون الاقتصادي والتنموي مع مصر، وتقديره للاستراتيجية التنموية للدولة المصرية.

كما دعا ممثلي الوفود لزيارة المحافظة والتعرف عن قرب على التجربة التنموية التي تنفذها الدولة على أرض المحافظة خاصة في مجالات الاستثمار الزراعي والطاقة النظيفة، بالإضافة إلى التنسيق لدعم الترويج للموارد السياحية والبيئية التي تحظى بها المحافظة.