محافظ الوادي الجديد يشارك باحتفالية تأسيس"اتحاد طريق الحرير" بالصين

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مشاركة المحافظة كعضو مؤسس باتحاد طريق الحرير للمدن السياحية (ITASRC)، والذي أطلقته جمهورية الصين الشعبية بمشاركة ٤٠ مدينة حول العالم من بينها الوادي الجديد.

وأوضح الزملوط، خلال مشاركته باحتفالية تأسيس الإتحاد بالصين، أن الإتحاد يهدف إلى تعزيز الترويج السياحي وتبادل ونقل التكنولوجيا والارتقاء بصناعة السياحة بين المدن الأعضاء، وتطوير الموارد السياحية والثقافية وحماية التراث، وتحسين العلامة التجارية للمدن. فضلاً عن التوسع في مجالات التدريب المهني والبحوث الأكاديمية والميدانية؛ لتنمية الأنشطة الثقافية والسياحية بهذه المدن.

كما أشار إلى أن الفعاليات شهدت إقامة معرض مُصوَر لأهم المعالم والمزارات السياحية بالمدن الأعضاء، شاركت من خلاله المحافظة بعرض أبرز المقومات السياحية التي تحظى بها والتي تعكس تنوع الأنشطة السياحية بين السياحة الأثرية والبيئية والصحية والرياضية.

نائب محافظ الوادي الجديد تشارك في إفتتاح معرض " أيادي مصرية "

كانت شاركت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، بافتتاح معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية والتراثية، وذلك بحضور وعدد من السادة المحافظين ونواب المحافظين، وتوماس شاما الممثل المقيم لمؤسسة هانس سايدل الألمانية في مصر.

حيث تفقدوا أجنحة المعرض ومنها معرض منتجات الحرف اليدوية والبيئية و التمور التابع للمحافظة، مشيدين بجودة وتنوع المعروضات الموجودة بالمعرض، مؤكدين أن مثل هذه المعارض تعد فرصة جيدة لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، من خلال توفير منافذ لبيع وعرض هذه المنتجات في مناطق حيوية بأسعار مناسبة للمواطنين، ودعم ورعاية أصحاب الحرف اليدوية.

من جهتها، أكدت نائب المحافظ أن المشروع القومي "أيادي مصر" ساهم في خلق سوق للمنتجات التراثية، فضلًا عن تدريب الحرفيين على تطوير المنتج، واستراتيجيات التسعير والبيع والتسويق. مشيرةً إلى حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب هذه الحرف للحفاظ عليها وتنميتها.