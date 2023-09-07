الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

منها روسيا والأرجنتين.. الصين تؤكد حضور 90 دولة مؤتمر "الحزام والطريق"

مبادرة الحزام والطريق
مبادرة الحزام والطريق

أعلنت الصين، اليوم الخميس، عن أن 90 دولة أكدت حضور مؤتمر مبادرة "الحزام والطريق" الذي سيعقد في أكتوبر، من بينها روسيا والأرجنتين وصربيا.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي (BRF) سيعقد في بكين في أكتوبر، حيث يصادف عام 2023 الذكرى العاشرة لمبادرة الحزام والطريق (BRI).

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام رسمية صينية فإنه من المتوقع أن يحضر العديد من الزعماء الأجانب، بمن في ذلك الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش والرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز.

الرئيس الروسى يزور الصين فى أكتوبر المقبل

ومن المقرر أيضًا أن يقوم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بزيارة للصين في أكتوبر عندما تستضيف البلاد منتدى "الحزام والطريق"، حسبما قال مساعد بوتين "يوري أوشاكوف"  مؤخرًا، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية "تاس".

وقال أوشاكوف، حسب تقرير لصحيفة "جلوبال تايمز": "لقد تلقينا دعوة ونخطط للذهاب إلى الصين".

وقالت وزارة الخارجية الصينية: إن البلاد وقّعت وثائق تعاون بشأن الحزام والطريق مع أكثر من 150 دولة وأكثر من 30 منظمة دولية، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، مؤخرا، في مؤتمر صحفي: "على مدى العقد الماضي، حقق تعاون الحزام والطريق نتائج مثمرة"، مضيفا أنه أنشأ أكثر من 3000 مشروع تعاون وحشد ما يقرب من تريليون دولار من الاستثمارات، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

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