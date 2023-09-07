خبير أثرى: الهرم الأكبر سيظل رمزًا لخلود الحضارة المصرية القديمة

أكد أحمد عامر، الخبير الأثري، أن أهرامات الجيزة ضمن أعظم وأشهر 10 آثار جنائزية في العالم، موضحًا أن الهرم يندرج تحت إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة.

وقال عامر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إن الهرم الأكبر كان مغطى بالحجر الجيري، وبه مجمع جنائزي يضم معبد وجسور ومزيدًا من التحف الأثرية الفرعونية، مضيفًا أن الهرم الأكبر تم بناؤه عام 2750 قبل الميلاد، وطريقة بناء الأهرامات فريدة للغاية.

ولفت إلى أن طريقة بناء الهرم الأكبر مميزة للغاية، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لا يعلم أحد سر بناء الأهرامات، وكل ما يثار عن طريقة بناء الأهرامات مجرد حديث وتكهنات، وبالتحديد الهرم الأكبر سر بنائه محير.

وأشار إلى أن السبب في عدم التوصل لمعرفة سر بناء الأهرامات هو عدم وجود معدات كبيرة تسمح ببناء مثل هذا الحجم الضخم من الأهرامات، موضحًا أن الهرم الأكبر سيظل رمزًا لخلود الحضارة المصرية القديمة، ولن يأتي مثله أبدًا.