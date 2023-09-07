العثور على جثة أجنبى داخل مصعد مطعم شهير فى العجوزة

لقي شخص أجنبي مصرعه إثر سقوطه داخل مصعد مطعم شهير بمنطقة المهندسين في العجوزة، اليوم الخميس.

جثة في مطعم شهير

تلقى مأمور قسم شرطة العجوزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص داخل مصعد مطعم شهير بشارع متفرع من 26 يوليو.

انتقلت قوة أمنية من القسم تحت إشراف العقيد مصطفى خليل مفتش فرقة الوسط، وتبين مصرع أجنبي الجنسية سقط داخل مصعد المطعم دون شبهة جنائية.

أودعت الشرطة الجثمان داخل ثلاجة مستشفى إمبابة العام تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا للتصريح بالدفن بعد إنهاء الإجراءات القانونية.

طلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة

وأخطرت النيابة المختصة بشمال الجيزة الكلية السفارة التابع لها المتوفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة التحقيقات، كما طلبت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة حول الواقعة، وسماع أقوال عدد من شهود العيان من العاملين بالمطعم ورواده للتحقق من عدم وجود شبهة جنائية علاوة على تفريغ كاميرات المراقبة بالمطعم.

مصرع طالبة إثر سقوطها من "الرابع" في العجوزة

في سياق آخر، لقيت طالبة مصرعها بعدما اختل توازنها، وسقطت من الطابق الرابع جثة هامدة في الحال، في منطقة العجوزة بالجيزة، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ إلى النجدة

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع شمال الجيزة، يفيد بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بسقوط طالبة من علو ووفاتها.

وعلى الفور، انتقل المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث العجوزة، والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تبين أن المتوفاة طالبة، 18 سنة، وبسؤال والدتها، ربة منزل، أفادت بأنه أثناء جلوسها معها في الشرفة فوجئت بانزلاقها من سور الشرفة وسقطت من الطابق الرابع جثة هامدة في الحال، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.