الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اختل توازنها.. مصرع طالبة سقطت من "الرابع" فى العجوزة

جثة
جثة

لقيت طالبة مصرعها بعدما اختل توازنها، وسقطت من الطابق الرابع جثة هامدة في الحال، في منطقة العجوزة بالجيزة، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع شمال الجيزة، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بسقوط طالبة من علو ووفاتها.

جثة طائرة 

وعلى الفور، انتقل المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث العجوزة، والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تبين أن المتوفاة طالبة، 18 سنة، وبسؤال والدتها، ربة منزل، أفادت بأنه أثناء جلوسها معها في الشرفة فوجئت بانزلاقها من سور الشرفة وسقطت من الطابق الرابع جثة هامدة في الحال، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حبس حارس عقار لاتهامه بالتنقيب عن الآثار

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس حارس عقار 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتنقيب عن الآثار.

وطالبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على حارس عقار، متهم بالتنقيب عن الآثار أسفل عقار في منطقة الهرم، وضبط بحوزته أدوات تستخدم في الحفر والتنقيب، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

 كانت قد وردت معلومات لضباط مديرية أمن الجيزة بتنقيب شخص عن الآثار أسفل عقار في منطقة الهرم.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط حارس عقار بتهمة التنقيب عن الآثار، وضبط بحوزته أدوات تستخدم في الحفر، كما عثر على حفرة أحدثها المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 

النيابة العامة جثة طائرة مصرع طالبة العجوزة الجيزة

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