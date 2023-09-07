الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"جويس منصور".. كتاب جديد لـ محسن البلاسي عن دار صفصافة

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثًا عن دار صفصافة للنشر والتوزيع، "جويس منصور.. طفلة مسك الروم"، وهو كتاب سيرة للشاعرة والمفكرة والقاصة جويس منصور، وترجمة محسن البلاسي.

وقال المترجم محسن البلاسي عن الكتاب:"أشعر أننا حققنا انتصاراً على جريمة تعتيم نقدية عربية تجاه  أعمال وسيرة حياة واحدة من أهم شعراء التاريخ الإنساني ظلت لآخر لحظات حياتها تعرف نفسها كشاعرة مصرية حتى وان كانت تحمل دماءا وجذوراً متداخلة".

وأضاف "البلاسي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور":"أقول أننا؛ لأنني تلقيت دعماً معنوياً وعلمياً أثناء هذه الرحلة لم أكن أتوقعه  من أساطير فنية وأدبية عالمية  نشأت منذ سنوات مراهقتي  على تتبع أعمالهم عن طريق تقديم الوثائق والمراسلات التاريخية والاسرار الحياتية ممن عاصروا چويس وكانوا قريبين منها. بالطبع دعم عائلة چويس كان فارقاً في هذه الرحلة الطويلة التي تمثل مجلد يجسد سيرة حياة چويس مع تضفير بحثي لرؤيتي النقدية لحياتها وأعمالها. 

وأكمل:"سيعيد القارئ التعرف على نفسه ورغباته الباطنية من جديد عبر هذه المفاهيم الثلاثة التي شكلت وعي ولا وعي چويس، (هذه هدية لغوية تخترق جميع أشكال التعبير اللغوي)، كما كتب ويل ألكسندر الحائز على جائزة بوليتزر في مقدمة الكتاب. 

واختتم:"سيتعرف القارئ على نفسه من جديد كطفل ينظر إلى العالم في وجهه، من خلال عينه التي تُعرف  أنها سحرية، والتي تخترق حقيقته الخفية التي غالبًا ما يتم تجاهلها".

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جويس منصور

أما عن جويس منصور فهي شاعرة وقاصة ومفكرة ولدت عام 1928 في بودين بانجلترا وتلقت تعليمها الجامعي في سويسرا، ودرست لاحقا في جامعة القاهرة وقضت شبابها في مصر قبل أن تستقر بشكل دائم في باريس وتفرغت للكتابة.

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محسن البلاسي

أما عن محسن البلاسي فهو شاعر وفنان تشكيلي، حصل على جائزة ساويرس في النقد الأدبي عام 2022 وصدر له عشرة كتب ما بين شعر وترجمة ونقد.

غلاف الكتاب
جويس منصور محسن البلاسى البلاسي طفلة مسك الروم دار صفصافة للنشر والتوزيع

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