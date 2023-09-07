الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مناقشة كتاب "مستقبل التاريخ" فى "جريك كامبس".. الليلة

كتاب مستقبل التاريخ
كتاب "مستقبل التاريخ"

يحل الكاتب دكتور هشام عيسى، في ضيافة الأمسية الثقافية التي تعقد في السادسة من مساء اليوم الخميس، لمناقشة وتوقيع كتابه "مستقبل التاريخ"، وذلك بالجريك كامبس.

يتناول كتاب "مستقبل التاريخ" للكاتب دكتور هشام عيسى، رؤية تحليلية لواقع نسمع عنه في الماضي، وقرأنا عنه في كتب التاريخ والفلاسفة والسياسة والدين وعشنا بعضًا منه كل حسب عمره وما شاهده من أحداث ربما الأحداث الأخيرة التي مرّت على العالم من حروب عالمية في النصف الأول من القرن العشرين، وحروب إقليمية في النصف الثاني منه وتمتد حتى الثلث الأول من القرن الواحد والعشرين - فترة كتابة هذا الكتاب ومستقبل الآتي، وهي أحداث ربما ما زال الكثيرون من البشر قد عاشوها، وربما القليلون منهم من عاشها كلها أو بعضها، إلا أن تواتر الأحداث وتسارعها وتشابه الأهداف مع اختلاف الطرق ينبئنا أن هناك مخططًا واضحًا يتم تنفيذه من الشيطان وأعوانه لتحقيق هدفه عبر العصور وعبر التاريخ.

والكاتب الدكتور هشام عيسى، عضو اتحاد خبراء البيئة العرب، وهو المنسق الوطني بمصر سابقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، حاصل على ماجستير الدراسات الأوروبية - اقتصاد - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة، مستشار شركة دي كاربون مصر للتنمية المستدامة والتغيرات المناخية.

عمل الدكتور هشام عيسى، ضابطًا بالقوات المسلحة المصرية من عام 1996 حتى عام 2006، تولى خلالها العديد من المناصب طبقًا لتخصصه، وكان مساعدًا للمحلق العسكري المصري في لندن من عام 1999 وحتى عام 2001، ثم عمل في مجال العمل البيئي كمدير لصندوق حماية البيئة المصري من عام 2006 وحتى عام 2009، ثم تولى إدارة ملف التغيرات المناخية وعمل نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية تغير المناخ بالأمم المتحدة.

شارك خلالها في العديد من المؤتمرات الدولية المتعلقة بتغير المناخ بالأمم المتحدة، وتولى خلالها تمثيل مصر والقارة الإفريقية والشرق الأوسط في العديد من المحافل الدولية، وله مؤلف منشور في الدورية الاقتصادية الدولية Business Perspectives عن أسواق الكربون والتنمية المستدامة عام 2017، كما نشر له كتاب مستقبل التاريخ الجزء الأول عام 2013.

مناقشة كتاب مستقبل التاريخ في الجريك كامبس الليلة الكاتب دكتور هشام عيسي خبراء البيئة العرب اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القوات المسلحة المصرية التنمية المستدامة

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