الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": اليونان نموذج لاضطراب مناخى قوى يضرب العالم (فيديو)

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا عن التغيرات المناخية بعنوان: "لليوم الثاني على التوالي.. أمطار غزيرة وفيضانات تضرب اليونان".

وقال التقرير: "بالأمس حرائق في اليونان واليوم أمطار وفيضانات، كلاهما أتى على ما أتى من بشر وشجر وحجر، فاليونان هنا ليست هي الحالة الوحيدة ولكنها نموذج لاضطراب مناخي قوي يضرب العالم، الذي بدأت التغيرات المناخية تطل بوجهها الخطير على كثير من مناطقه".

حرائق مدمرة 

وأضاف التقرير: "هناك أمطار غزيرة وفيضانات عارمة ناجمة عن العاصفة دانيال ضربت وسط اليونان خلال الـ48 ساعة الماضية بعد أيام قلائل لم يستفق فيها اليونانيون من حرائق غابات مدمرة كانت الأعنف على القارة الأوروبية على الإطلاق".

انهيارات أرضية وانقطاع الكهرباء

وأوضح أن السلطات اليونانية أعلنت عددًا من الوفيات والمصابين جراء الفيضانات التي غمرت مياهها منازل ومتاجر، وجرفت عشرات السيارات، فيما دمرت البنية التحتية في مناطق عدة من انهيارات أرضية وتدمير جسور وانقطاعات واسعة للكهرباء.

رسالة تحذير إلى العالم

وأشار إلى أن الطقس بالغ العنف من النقيض إلى النقيض من نيران ملتهبة إلى أمطار غزيرة، كلاهما هدد ودمر وأتى على ما في طريقه من أخضر ويابس، ليوجّه رسالة تحذير قوية إلى العالم تضعه أمام مسئولياته في قضية التغير المناخي.

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