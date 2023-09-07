وصفة مصرية قديمة لـ"البلسم".. كواليس عثور صانع عطور فرنسي على رائحة التحنيط

لا يزال التحنيط سر مصر القديمة، فلم ينجح العلماء حتى الآن في التوصل إلى مراحل العملية المعقدة بالشكل الكامل، ولكن في عام 1900 - أي قبل حوالي 22 عامًا من اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون - افتتح عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر مقبرة أخرى في وادي الملوك.

في المقبرة "KV42" عثر كارتر على بقايا امرأة نبيلة تدعى سينيتناي، التي توفيت حوالي عام 1450 قبل الميلاد، وكانت رائحة التحنيط تسيطر على المقبرة فضلا عن العثور على جرار بها الأعضاء الداخلية للمومياء والتي كانت محنطة، ما دفع صانع عطور فرنسي للبحث عن هذه الرائحة التي أسرت نفوس العلماء، حيث يعتبر التحنيط سر مصر القديمة.

وصفة مصرية قديمة للبلسم

وبحسب موقع "ذا كونفريزشن" الأسترالي، فإنه بعد أكثر من قرن من الزمان، قام صانع عطور فرنسي بإعادة إنشاء إحدى الروائح المستخدمة في تحنيط سينيتناي، والرابط بين هذين الحدثين هو البحث الذي نشر مؤخرًا في مجلة Scientific Reports، والذي يتعمق في مكونات هذه الوصفة المصرية القديمة للبلسم.

أسرار إعادة رائحة التحنيط الفرعونية

وأوضح الموقع، أنه بالاعتماد على أحدث التقنيات في الكيمياء لإعادة بناء الروائح القديمة من الجرار الموجودة في القبر، استخدمنا ثلاثة أنواع مختلفة من التقنيات الكروماتوغرافية وتقنيات قياس الطيف الكتلي، والتي تعمل عن طريق تقسيم العينات إلى جزيئات فردية، حيث تحتوي المواد المحددة على مجموعات مختلفة من الجزيئات، واستنادًا إلى هذه المركبات المميزة ومن خلال المقارنة بالمواد المرجعية المعروفة، حددنا المكونات المختلفة.

وتابع أنه بعد التنقيب الذي قام به كارتر، تم نقل اثنتين من جرار سينيتناي التي تم انتشالها من المقبرة إلى ألمانيا، في عام 2020، تم التواصل مع متحف أوجست كيستنر في هانوفر حول إمكانية تحليل الجرار بهذه الطرق الجديدة، وتعرف هذه الجرار باسم الجرار الكانوبية، وهي مصنوعة من الحجر الجيري وكانت تستخدم لتخزين الأعضاء المحنطة للنخبة المصرية القديمة، ولكن في مكان ما على طول الطريق، فقدت جرار سينيتناي محتوياتها، ولم يبق من الأعضاء المحنطة سوى بقايا باهتة في قاع الجرار.

التحليل كشف عن المسكنات المستخدمة لتغليف أعضاء الإنسان

ومن اللافت للنظر أن التحليلات الكيميائية تسمح للعلماء بأخذ مثل هذه البقايا الأثرية وإعادة بناء محتوياتها الأصلية، كشف هذا التحليل أن المسكنات المستخدمة لتغليف أعضاء سينيتناي والحفاظ عليها تحتوي على مزيج من شمع العسل، والزيت النباتي، والدهون، والقار، ومادة بلسمية غير محددة، وراتنجات من أشجار عائلة الصنوبر وتم العثور على مادة أخرى موجودة في أشجار الصنوبر أيضًا، والخشب الصلب في جنوب شرق وشرق آسيا - أو راتنج شجرة الفستق.

وأكد الموقع الأسترالي، أن النتائج التي تم التوصل إليها كانت الأغنى والأكثر تعقيدًا في محاولات التعرف على سر التحنيط، ومن الواضح ان الفراعنة بذلوا الكثير من الجهد لصنعها.

وتساهم النتائج أيضًا في تزايد الأدلة الكيميائية التي تشير إلى أن المصريين القدماء ذهبوا إلى أبعد الحدود للحصول على مكونات التحنيط، بالاعتماد على شبكات تجارية واسعة النطاق امتدت إلى مناطق خارج مملكتهم، وبما أن أشجار عائلة الصنوبر ليست موجودة في مصر، فمن المحتمل أن يكون راتينج الصنوبر قد جاء من مكان أبعد، على الأرجح من أوروبا الوسطى.

وكان العنصر الأكثر إثارة للحيرة هو العنصر الذي تم تحديده على أنه الفستق - وهو مشتق من راتنج أشجار الفستق - لأنه المحتمل أنه جاء من بعض المناطق الساحلية للبحر الأبيض المتوسط، لكن لو كانت ذمار، لكان قد اشتق من مكان أبعد بكثير في جنوب شرق آسيا.