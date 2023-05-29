إجراء أشعة مقطعية لـ7 مومياوات أثرية في الأغاخان بأسوان

قال الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، إنه في إطار التعاون المزمع إقامته في المستقبل القريب بين كلية الآثار جامعة أسوان وجامعة ميلان الإيطالية، تم عمل الفحص العلمي لعدد من المومياوات المكتشفة حديثاً، وتعود الى العصر المتأخر والعصر اليوناني الروماني، لإعداد تقارير وإجراء الأبحاث العلمية والدراسة، بقسم الأشعة المقطعية بمستشفى جامعة أسوان.

جاء ذلك في ضوء التعاون العلمي المتبادل بين جامعة أسوان متمثلة في كلية الطب وجامعة ميلان الإيطالية متمثلة في بعثة الحفائر الاثرية بمنطقة الأغاخان بأسوان.

وأضاف الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة أن مستشفيات جامعة أسوان بها العديد من الأجهزة الطبية الحديثة والمعامل العلمية والطبية التي تخدم عملية البحث العلمي والطبي، وبروتوكولات التعاون المثمر والبناء بين جامعة أسوان والجامعات العالمية في العديد من التخصصات الطبية والبحثية.

وأوضحت الدكتورة ثناء أبو طالب عميد كلية الآثار جامعة أسوان، أنه تم عمل سكان وأشعة لعدد 7 من الموميات، بحضور الدكتورة ثناء أبو طالب عميد كلية الآثار، والدكتور أحمد فرمان وكيل كلية الآثار لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

وحضر من جانب كلية الطب الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي للمستشفيات جامعة أسوان وأعضاء هيئة التدريس بقسم الأشعة بكلية الطب جامعة أسوان.

كما حضر من جانب وزارة السياحة والآثار الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة، والسادة مفتشي المنطقة، إلى جانب الدكتورة باتريسيا مديرة البعثة الإيطالية وأعضاء البعثة الاثرية.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد عبدالعزيز عرابي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس مستشفيات الجامعة، والدكتور أشرف أحمد معبد المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، والدكتورة ثناء أبوطالب عميد كلية الآثار.

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