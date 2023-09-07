الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مركز المناخ: طقس شديد الحرارة خلال الأيام المقبلة على كافة الأنحاء

الدكتور محمد فهيم
الدكتور محمد فهيم

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن ظاهرة النينو تنشأ في المحيط الهادي نتيجة ارتفاع درجة حرارة مياه المحيط، لافتا إلى أن هذه الظاهرة تتمدد شمالًا حتى تصل إلى منطقة البحر المتوسط.

وأضاف الدكتور محمد فهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة “الأولى” المصرية، أنه مع بداية تجدد الظاهرة في يوليو السابق، تسببت في حدوث منخفض سطحي شمال ليبيا في البحر المتوسط، وهذا المنخفض السطحي بدأ يحول اتجاهات الرياح إلى غربية وجنوبية غربية، على معظم مناطق الجمهورية، فأصبحت الرياح ساخنة والتي بدورها سوف تتسبب في عمل موجة شديدة الحرارة والتي بدأت نوعيًا اليوم، وستصل غدًا وبعد الغد إلى درجات قياسية لا تتناسب مع هذا الوقت من السنة. 

وأوضح أنه خلال أسبوعين ينتهي الصيف فلكيًا ويبدأ  الخريف في مصر 23 سبتمبر، لافتًا إلى أن درجات الحرارة القياسية تصل إلى 42 درجة مئوية و43 درجة مئوية في القاهرة ومناطق شمال الصعيد، كما تصل إلى 45 درجة مئوية في مناطق جنوب الصعيد، وهي درجة حرارة غير اعتيادية في مثل هذا الوقت من السنة على هذه المناطق. 

الدكتور محمد فهيم مركز تغير المناخ وزارة الزراعة برنامج التاسعة طقس الغد الأرصاد

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