حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم الخميس 7 سبتمبر 2023

يقدم الدستور في التقرير التالي حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم الخميس الموافق 7 سبتمبر لعام 2023 حسب موقع Hindustan times على النحو التالي.



برج الحمل (21 مارس – 20 أبريل)

ينصح بالانطلاق مبكرا في الرحلة، لا ترفض العرض الذي يأتي في طريقك، من المرجح أن تهدأ الأمور مع أحد كبار العائلة الذي لم يكن مرتاحًا لأفكارك من قبل، على المستوى المهني ستكون لهذا اليوم مجموعة من المكافآت الخاصة به.



برج الثور (21 أبريل – 20 مايو)

سوف تتمكن من البقاء نشيطا، خطط السفر إلى مكان غريب سوف ترى النور، لا يمكن استبعاد فرص الحصول على صفقة جيدة، طريق جديد للكسب يفتح للبعض، يشار إلى قضاء وقت ممتع مع العائلة، من المحتمل أن تصنع لنفسك مكانا خاصا في قلوب رؤسائك على الصعيد المهني.



الجوزاء (21 مايو – 21 يونيو)

لا تبقي شيئا مهما معلقا فقد يتم إيقافك من العمل بسببه، ستتمكن من بدء مهمة إصلاح المبنى السكني الخاص بك، هناك وقت عائلي ممتاز في انتظارك، تستمر في الأداء الجيد على الصعيد المهني، ماليا قد يكون لديك الدافع لكسب المزيد.



برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)

سيتم التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها على الصعيد الأكاديمي، ستظل مركزا على كل ما خططت لإنجازه اليوم، على الصعيد المهني من غير المحتمل أن يردعك تكبد نفقات باهظة لأنك واثق من ملء خزائنك مرة أخرى، إن أخذ يوم راحة من التمارين الرياضية سيمنع ظهور التعب وسيبقيك نشيطا، ستكون الحياة الأسرية أكثر إرضاء لأن الزوج يبذل كل ما في وسعه لتلبية احتياجاتك.



برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)

سيكون تغيير المشهد أكثر إنعاشا وتجديدا، من المحتمل أن تمضي قدما على الجبهة المهنية بسرعة فائقة، من المتوقع قضاء وقت مريح في المنزل بصحبة أحبائك القريبين والعزيزين، ستكون قادرًا على توفير المال لشراء شيء أساسي وستظل واثقا من استعادته، قد يقدم لك أحد الأخوة دعما كبيرا في شيء تريده، قد تأتي فرصة ذهبية للسفر إلى الخارج للبعض.

برج العذراء (24 أغسطس – 23 سبتمبر)

على الصعيد المهني ستجد نفسك أكثر ثقة من أي وقت مضى، سيتم الاعتناء بقدراتك على اتخاذ القرار كثيرا، ضع عدة اعتبارات قبل استثمار أموالك التي كسبتها بشق الأنفس، لقد حان الوقت لاتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على لياقتك البدنية، قد يسمع الطلاب بعض الأخبار الجيدة التي كانوا ينتظرونها، إجازة سريعة ستعزز طاقتك مرة أخرى.



برج الميزان (24 سبتمبر – 23 أكتوبر)

قد لا تكون لديك الثقة الكافية للقيام بالمهمة بمفردك، لذا لا تخجل من طلب المساعدة، أولئك الذين لم يحافظوا على صحتهم منذ بعض الوقت من المرجح أن يظهروا تحسنا هائلا الآن، على المستوى المهني ستسير الأمور بسلاسة إذ يتوفر لديك الوقت الكافي لإنجاز الأمور المعلقة، من المرجح أن ينتهز أولئك الذين يبحثون عن ربح سريع كل فرصة يمكنهم وضع أيديهم عليها، سيثبت العمل الجماعي أنه مرضي للغاية ويساعد في خلق بيئة سعيدة.

برج العقرب (24 أكتوبر – 22 نوفمبر)

سيتم حل مسألة الملكية وديا، سيساعدك الركض أو المشي على البقاء في حالة صحة دائمة من المرجح أن يجلب لك المشروع المربح أموالا كبيرة، سيكون إكمال شيء مهم على الجبهة الداخلية موضع تقدير كبير، سيكون الذهاب في إجازة مع العائلة أمرا مثيرًا للغاية، إن مساعدة شخص محتاج سيمنحك إحساسا بقيمة الذات والوفاء.

برج القوس (23 نوفمبر – 21 ديسمبر)

قد يخطط البعض منكم لشراء عقار، ماليا سفينتك تبحر بسلاسة، ستكون دروس اللياقة البدنية ذات فائدة كبيرة لأولئك الذين يعانون من مشاكل الوزن، تبدو عملية الاختيار لموعد مهم مناسبة لك على الصعيد المهني. سوف تدعمك عائلتك في جميع مساعيك، ستكون النزهة بمثابة استراحة مرحب بها من روتينك اليومي الثقيل.



برج الجدي (22 ديسمبر – 21 يناير)

قد يجعلك شخص ما تفعل شيئا إضافيا في العمل اليوم لكن خذ هذا الأمر بخطوات واسعة، ماليا سوف تواجه وقتا طيبا، إن الحصول على مشورة الخبراء في مجال اللياقة البدنية سيبقيك أكثر لياقة وحيوية من أي وقت مضى، ستكون العائلة محبة وداعمة لأفكارك. أولئك الذين يتوقون لقضاء إجازة سوف تتحقق رغبتهم قريبا.

برج الدلو (22 يناير – 19 فبراير)

إن زيارة أماكن جديدة للاستمتاع أمر وارد، على صعيد العمل من المحتمل أن تجني أرباحا كبيرة بأقل جهد، ماليا من المرجح أن تختفي كل همومك، أخبار عودة شخص ما للوطن قد تزيد من حماسك، هذا هو الوقت المناسب لبدء البحث عن المنزل الجديد الذي كنت تخطط لشرائه.

برج الحوت (20 فبراير – 20 مارس)

قد تضطر اليوم إلى التعامل مع موقف لم تواجهه من قبل، إن الحفاظ على جبهتك المهنية سيكون دليلا كافيا على كفاءتك في العمل، قد تتوقع منك العائلة أن تدللهم ببعض التسوق فلا تخيب ظنهم، يمكنك التعرف على أشخاص جدد وفتح المزيد من فرص التواصل.

