الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إيفان يواس: اتهامات للجيش الأوكرانى بالفساد وراء إقالة وزير الدفاع

الجيش الأوكرانى
الجيش الأوكرانى

قال إيفان يواس، مستشار مركز السياسات الخارجية، إن قضية الفساد في أوكرانيا مشكلة كبيرة وتاريخية لأن أوكرانيا لديها تاريخ كبير مع الفساد.

 

وأضاف خلال مداخلة عبر"سكايب"، لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي أحمد أبو زيد، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه على الرغم من وجود فساد يوجد حرب وأن أوكرانيا تعتبر قوى الخير  في مواجهة الشر الصادر من روسيا والعديد من الدول الحلفاء تؤيد أوكرانيا في حربها.

 

أوكرانيا تحاول أن تظهر لحلفائها أنها لاتغمض عينها عن الفساد

وتابع، أن أوكرانيا في حال سقوطها، فإن من سيقع تحت طائلة العدوان الروسي بعد سقوطها ستكون دول البلقان وهذه هي الحقيقة، مؤكدًا أن أوكرانيا تحاول أن تظهر لحلفائها أنها لاتغمض عينها عن الفساد ومؤخرًا كان هناك تغيير لوزير الدفاع في وقت الحرب وهذا أمر جلل.

 

وأشار إلى أنه في بداية العام الجاري كان هناك فساد في شراء منتجات غذائية للجيش، وكذلك في صفقة بعض المعاطف العسكرية، ويوجد اتهامات للجيش الأوكراني بسبب الفساد وتم عمل تحقيقات مختلفة ولا نعلم ما يخفي لنا المستقبل.

إيفان يواس قضية الفساد حلفائها شراء منتجات غذائية للجيش وزير الدفاع

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