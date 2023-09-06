الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

منافسة قوية بين ثلاث شركات ناشئة فى حلقة اليوم من "الفرصة"

لميس الحديدي
لميس الحديدي

شهدت حلقة اليوم من برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي، منافسة قوية بين ثلاث شركات ناشئة وهم "آب أساب" وهي شركة تساعدك على بناء تطبيق إلكتروني في أقل من خمس دقائق باستخدام تشات جي بي تي.

بالإضافة إلى شركة "إكستراكتور كو"، وهي شركة تقدم تكنولوجيا للفلاحين تساعدهم في استخلاص المواد الفعالة من النباتات العطرية، ومشروع مدرستي وهو عبارة عن منصة تعليمية تعتبر بديلة للدروس الخصوصية. 

وفي السياق، أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن المنافسة الليلة صعبة جدًا؛ لأن الشركات الثلاث مبدعة ومهمة وفي مجالات حيوية هي: التكنولوجيا والصناعة والتعليم.

"الفرصة" مع لميس الحديدي هي أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة، وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

"الفرصة" مع لميس الحديدي أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويُذاع كل أربعاء في التاسعة مساء على قناة "ON".

ويحصل الفائز في الحلقة في حالة إجماع لجنة التحكيم على جائزة قدرها ربع مليون جنيه من شركة أنرشيا للتنمية العقارية ويصعد للمنافسات النهائية لينافس على جائزة مالية كبرى من بنك CIB وحملة إعلانية مجانية من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

الفرصة برنامج الفرصة الفرصة مع لميس الحديدي لميس الحديدى آب أساب إكستراكتور كو مدرستي

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