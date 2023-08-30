الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

منافسة صعبة بين شركات "سيتر" و"يالا ميشن" و"تصميمك" فى "الفرصة"

الفرصة
الفرصة

تشهد حلقة اليوم من برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي منافسة صعبة بين شركات "سيتر" و"يالا ميشن" و"تصميمك".

ويتسابق أصحاب تلك الشركات على مدار 3 جولات، ويحاولون إقناع لجنة التحكيم للحصول على أًصواتهم؛ لأن الفائز يفوز بالإجماع وليس الأغلبية.

"الفرصة" مع لميس الحديدي هي أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة، وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

"الفرصة" مع لميس الحديدي أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويُذاع كل أربعاء في التاسعة مساء على قناة "ON".

الفرصة برنامج الفرصة الفرصة مع لميس الحديدي لجنة تحكيم الفرصة قناة on

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