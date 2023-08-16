الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فى حلقة استثنائية.. "سوبر بى" يفوز بالحلقة التسابقية من "الفرصة"

الفرصة
الفرصة

فازت شركة "سوبر بي" في الحلقة التسابقية من برنامج "الفرصة"، وأصبحت المنافسة في حلقة اليوم بين شركتي "عطلانة" و"سوبر بي".

"سوبر بي" تطبيق موجود في محافظة بورسعيد منذ عام 2020، ويلبي كل احتياجات البيت البورسعيدي من سوبر ماركت ومطاعم وجزارة وصيدليات وغيرها، وحقق أكثر من 465 ألف أوردر ناجح، بالإضافة إلى 49 مليون جنيه إجمالي حجم البضائع، وأكثر من 5.5 مليون جنيه أرباحًا.

وجاءت أصوات أعضاء لجنة تحكيم برنامج "الفرصة" كالتالي:

أمل عنان شريك جلوبال 500، والدكتور عمرو عوض الله  وعمر الصاحي ووائل الفخراني صوتوا لـ"سوبر بي"، أما محمد الدماطي فمنح صوته لـ"عطلانة".

وتركت لميس الحديدي الاختيار لشركة "عطلانة" إما حجب الجائزة أو منحها لـ"سوبر بي" ليقرر مؤسس "عطلانة" منح الجائزة لـ"سوبر بي".

فيما علق الدكتور عمرو عوض الله على قرار مؤسس شركة "عطلانة" قائلًا: "القرار ده عجبني جدًا وقررت استثمر فيك" لتفوز الشركتان بالجائزة في حلقة استثنائية من برنامج "الفرصة".

وتنافس في حلقة اليوم من "الفرصة" شركات "كاش ناو" و"سوبر بي" و"عطلانة"، حيث يتسابق أصحاب تلك الشركات على مدار 3 جولات ويحاولون إقناع لجنة التحكيم للحصول على أًصواتهم؛ لأن الفائز يفوز بالإجماع وليس الأغلبية.

"الفرصة" مع لميس الحديدي هي أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

"الفرصة" مع لميس الحديدي أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويذاع كل أربعاء في التاسعة مساء على قناة "ON".

الفرصة برنامج الفرصة الفرصة مع لميس الحديدي شركة سوبر بي سوبر بي

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