بريطانيا تعود لبرنامج "هورايزون" للأبحاث العلمية فى الاتحاد الأوروبى

أعلنت بريطانيا انضمامها مجددًا إلى برنامج الأبحاث العلمية الرائد في الاتحاد الأوروبي (تبلغ قيمته 85 مليار جنيه إسترليني) وهو برنامج Horizon Europe في صفقة طال انتظارها ورحب بها العلماء.

بحسب صحيفة الجارديان البريطانية، تم الاتفاق على عضوية بريطانيا في هورايزون، التي تمول مشاريع بحثية تعالج القضايا الحاسمة من أزمة المناخ إلى الأمراض المزمنة وتحسين الأمن الغذائي والطاقة كجزء من الصفقة التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2020.

تأثير بريكست

ووفقاً للصحيفة، فقد تم التصديق عليها مطلقًا في صفقة انتقامية - خلاف متبادل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن ترتيبات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أيرلندا الشمالية.

قال مصدر رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي إن العودة إلى البرنامج، بعد ثلاث سنوات من دورة تمويل مدتها سبع سنوات، ناقشتها هيئة المفوضين بالاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أنه سيتم التوصل إلى اتفاق ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الخميس.

قال البروفيسور كارستن ويلش، عالم الفيزياء في جامعة ليفربول الذي فقد قيادة مشروع بحثي بقيمة 2.6 مليون جنيه إسترليني حول مولد بلازما جديد يمكن استخدامه في علاج السرطان عندما تم استبعاد المملكة المتحدة من هورايزون: "أنا سعيد للغاية بهذا الأمر".

وهاجم مايك جالسورثي، رئيس الحركة الأوروبية في المملكة المتحدة، الحكومة لإضرارها بالعلم من خلال تأخير العضوية المنتسبة إلى هورايزون لفترة طويلة، ولم تكن المملكة المتحدة تشارك في هورايزون فحسب، بل كانت تقودها.

وسيتم فحص أي صفقة متفق عليها بعناية من قبل علماء المملكة المتحدة، الذين يتطلعون بشدة إلى الانضمام مرة أخرى إلى برنامج هورايزون.

أمضى رئيس وزراء المملكة المتحدة، ريشي سوناك، الأشهر الخمسة الماضية في التمسك بإعادة تعديل "شرط الأداء الضعيف"، الذي تم الاتفاق عليه في عام 2020، لضمان خصم أكبر إذا فشلت بريطانيا في تحقيق المستويات السابقة من المنح من البرنامج.

ومن المتوقع أن تدفع المملكة المتحدة حوالي ملياري جنيه إسترليني سنويًا، مع خصومات فعالة إذا فشلت المنح المقدمة من البرنامج في مطابقة مساهمات البلاد.

وحذر دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي من أن أي اتفاق يجب أن تتم الموافقة عليه من قبل الدول الأعضاء، لذا فإن العضوية الرسمية قد تستمر لبعض الوقت.

قال المصدر إن أعضاء الاتحاد الأوروبي يريدون أن يتأكدوا من أن الصفقة المالية الجديدة تأتي ضمن شروط الصفقة التجارية دون أي امتيازات خاصة للمملكة المتحدة وأن الحسابات الجديدة "معقولة" لكلا الجانبين.