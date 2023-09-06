الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وفاة أكبر مُعمرة في الفيوم عن عمر يناهز 113 عاماً

وفاة أكبر مُعمرة
وفاة أكبر مُعمرة في الفيوم عن عمر يناهز 133 عاما

شيع أهالي قرية القرية الثامنة بقارون بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، جنازة الحاجة ميرة فرج أبو حزين، أكبر معمرة في محافظة الفيوم، والتي وافتها المنية عن عمر يناهز 133 سنة ، متأثرة بأمراض الشيخوخة، والتي لقبها أهالي قريتها والقرى المجاورة بالجدة، داعين الله لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته.

وقال فرج عوض أحد أقارب السيده لـ"الدستور"، إن الحاجة ميرة فرج  من مواليد 14/5/1910، وأنها تزوجت مره واحد فقط وانجبت ولدين مسعد عمرها 70سنه وسعد عمرها 65 عام وعندها 12 حفيدا . 

وأضاف فرج، أن الحاجة ميرة  كانت تتمتع بالطيبة ودماثة الخلق، وكانت بمثابة جدة لأهل القرية جميعهم، لافتا إلى أنها كانت سيدة مجدة ومجتهدة، وكان يتبارك أفراد عائلتها بدعائها لهم، كما أنها كانت تحرص على التحرك والانتقال بين قريتي القريه الثامنه والسابعه والاولي لزيارة أفراد عائلتها.

وأشار إلى أن المتوفاة إلى رحمة مولاها كانت تحرص على صلة الرحم، وزيارة أفراد الأسرة للاطمئنان عليهم، ولم تترك أية مناسبة سواء في القرية أو خارجها إلا وكانت تشارك فيها، مؤكدًا أنها كانت سيدة ودودة تتبادل الزيارات مع جيرانها وأحبابها، ولها من الأشقاء 7 من الذكور والإناث والذين توفاهم الله، ورغم تقدمها في السن إلا أنها كانت قريبة من أبناء أشقائها وأحفادهم ودائما ما كانت تحرص على تقديم الرعاية الكاملة لهم، لافتا أنه تم تشييع جثمانها بمشاركة المئات من أهالي القرية والقرى المجاورة، وسط حالة من الحزن الشديد لفراقها كونها كانت حريصة على مشاركة الجميع في جميع المناسبات.

وأوضح خالد مسعد حفيد الحاجه ميرة، أن جدته  كانت تتمتع بصحة جيدة، ولم تذهب إلى الطبيب نهائيا طوال حياته وإذا مرضت كانت تتداوى بالاعشاب الطبيعية.

وأضاف أنها عانت فقط من أمراض الشيخوخة حتى وافتها المنية، داعين الله لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته.

وفاة أكبر م عمرة الفيوم عمر يناهز 133 عاما يوسف الصديق

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