الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل جلسة تسوية المنازعات لحل مشاكل المواطنين في طور سيناء

مقعد تسوية المنازعات
مقعد تسوية المنازعات

عقدت محافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، جلسة مقعد تسوية المنازعات بين المواطنين.

وتابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، جلسة التسوية التي عقدت بقاعة مركز الاجتماعات الصغرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، والذي يعقد بناء على توجيهات محافظ جنوب سيناء. 

ونظر المقعد اليوم في طلبات بعض المواطنين والمستثمرين والشركات العاملة في نطاق المحافظة وانتهى إلى إيجاد حلول لها في إطار دعم الاستثمار وبمراعاة الظروف والأوضاع الحالية.

حضر المقعد المستشار اللواء أحمد الإسكندرانى والمستشار وليد السباعي المستشار القانونى للمحافظة، ورؤساء المدن المعنيين ومديرى الإدارات المختصة بالديوان العام.

ويهدف المقعد لتذليل العقبات التى تواجه الشركات العاملة فى نطاق المحافظة، وسرعة حل مشاكل المواطنين فى إطار القانون.

يشار إلى أن جلسات المعقد يجرى خلالها النظر في العديد من طلبات المواطنين وبحث هذه المشكلات العالقة وإيجاد حلول لها في إطار القانون.

مقعد تسوية المنازعات المواطنين مشاكل المواطنين طور سيناء جنوب سيناء

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