الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ جنوب سيناء: نضاعف جهدنا لدعم المواطن لعبور الأزمة الاقتصادية بسلام

اجتماع المجلس التنفيذي
اجتماع المجلس التنفيذي

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مسئولي المحافظة يضاعفون جهدهم لدعم المواطن في كافة احتياجاته لعبور الأزمة الاقتصادية العالمية بسلام.

وأضاف فودة، خلال ترأسه جلسة اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة جنوب سيناء، أن الدعم يأخذ أشكال عديدة سواء مواد غذائية أو مصروفات مدارس أو مساعدات اجتماعية أو منح للطلاب بالجامعات وكذا المساهمة في مصروفات المدارس ومنها اليابانية ومصروفات لغير القادرين بكافه المراحل الدراسية.

وأشار المحافظ، إلى توفير مخزون من المواد الغذائية واللحوم والدواجن لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية وذلك كنوع من الإسهامات للوقوف إلى جانب جهود الدولة المتنوعة.

وأكد المحافظ، أن قدوتنا في العمل هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يجوب كافة أرجاء الوطن من أجل دفع عملية الإنتاج وإنشاء العديد من المشروعات التي تصب في مصلحة المواطن.

محافظ جنوب سيناء الأزمة الاقتصادية المواد الغذائية الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر

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محافظ جنوب سيناء: نضاعف جهدنا لدعم المواطن لعبور الأزمة الاقتصادية بسلام

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