الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبوالغيط يتعجب من موقف المجتمع الدولى المتضارب حول المناطق المحتلة

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

قال  أحمد أبو الغيط، أمين عام الجامعة العربية، إن الجميع لاحظ أمس خلال المؤتمر الصحفي لوزير خارجية اليابان، أن وزير الخارجية الياباني تحدث عن المواقف المزدوجة تجاه القضايا الدولية، كما تم التعبير من قبل وزير الخارجية المصري وأمين عام الجامعة العربية عن التأييد لهذه الملحوظة اليابانية.

وأكد أحمد أبوالغيط، خلال مؤتمر صحفي، مذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوزير الياباني أكد أنه عند الحديث عن الأراضي المحتلة واستخدام القوة وخرق القانون الدولي فلا يجب اختيار مناطق بعينها لتنفيذ هذه المبادئ، معبراً: "أنا شخصياً صفقت له".

وأضاف في حديثه، أنه في إطار لجنة فلسطين تم بحث هذه المسألة بعناية، معبراً: "لماذا يطلب من العرب تأييد مواقف في ظل أن بعض عناصر المجتمع الدولي لا تعترف بنفس هذه المبادئ وتطبيقها على القضية الفلسطينية؟".

وأشار إلى أن لجان المجموعة العربية توافق على أهمية متابعة أداء الدول الأجنبية خارج الجامعة العربية في مواقفها من القضية الفلسطينية، فلا يجب الوقوف مع أوكرانيا دون فلسطين، معبراً: "يجب أن يكون الموضوع في سياق واضح ومحدد".

أبو الغيط الجامعة العربية قضية فلسطين تضارب القانون الدولي اكسترا نيوز

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