الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أصيب 3 مستوطنين إسرائيليين أحدهم بجروح خطيرة، الأربعاء، في عملية طعن نفذها فلسطيني في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر عبرية بأنه تم اعتقال منفذ العملية بعد أن أطلقت شرطة الاحتلال النار صوبه حيث لم تعرف حالته الصحية، كما نقلت وسائل إعلام فلسطينية نشرت بدورها صورة السكين (ساطور) المستخدم في العملية.

قالت مصادر إن منفذ العملية شاب فلسطيني من سكان مدينة القدس المحتلة ويبلغ من العمر 17 عاما.

عملية طعن

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن إسرائيليا أصيب بجراح خطيرة في رقبته جراء العملية قرب باب الخليل، فيما لم تتضح إصابة المنفذ.

واعتقلت قوات الاحتلال، مساء الأربعاء، مواطنًا قرب باب الخليل، أحد أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة، وذلك بزعم تنفيذه عملية طعن.

وانتشرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال في محيط باب الخليل، وأعاقت مرور المواطنين المقدسيين وفتشت في هوياتهم وأغراضهم الشخصية.

انتهاكات الاحتلال

في سياق آخر، دان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية بمنع تطبيق المنهاج الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة وفرض منهاج إسرائيلي وقيام عناصر شرطة الاحتلال بتفتيش الطلاب الفلسطينيين والاستيلاء على كتبهم المدرسية ذات المنهاج الفلسطيني.

وحمّل فتوح، في بيان، الأربعاء، حكومة الفصل العنصري الفاشية المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالطلاب وبالمؤسسات التعليمية في القدس المحتلة بما فيها المدارس التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، واعتبر أن ما يحدث جريمة بحق المدينة المقدسة وأهاليها المدافعين عن عروبتهم وانتمائهم الفلسطيني.

ودعا فتوح المنظمات الدولية ومنظمات الامم المتحدة مثل "أليسكو" و"يونسكو" إلى فضح هذه الجرائم بحق التعليم والمؤسسات التعليمية بالقدس والتصدي لهذه الممارسات، وطرد إسرائيل من عضوية المنظمات التعليمية الدولية بسبب إجراءاتها العنصرية بحق المؤسسات التعليمية بالقدس، لأن القدس مدينة محتلة ولا يجوز فرض المنهاج الإسرائيلي فيها، وذلك حسب القرارات الدولية والأمميّة التي تحمي مدينة القدس وأماكنها الدينية المقدسة والثقافية من التهويد والعبث بطابعها التراثي والثقافي.

 

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