محمود الخواجة يستفسر عن الأوراق المطلوبة لانتخابات الزمالك

زار الكابتن محمود الخواجة، مساء الأربعاء، نادي الزمالك حيث حرص نجم الجيل الذهبي للقلعة البيضاء ومنتخب مصر على لقاء لجنة تلقي طلبات الترشح علي عضوية مجلس الإدارة؛ للاستفسار عن الأوراق المطلوبة واللازمة للتقديم في الانتخابات المقبلة وتأتي هذه الخطوة بعد جلسة عقدها رموز النادي للدفع بالبعض منهم في الماراثون الانتخابي المقرر في أكتوبر المقبل.

تتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من د.عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وأعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي يوم 20 أكتوبر المقبل بمقر النادي من خلال إعلان رسمي تم نشره في الصحف القومية، مؤكدة أنه من المقرر أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:

◘ التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق

النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023 - 2024.

◘ النظر في تقرير مراقب الحسابات

اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة.

انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.

اعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

النظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية على أن تقدم الاقتراحات إلى المدير التنفيذي ابتداء من تاريخ هذا الإعلان ولمدة 10 أيام.

◘ الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

ويبدأ التسجيل في الكشوف والتصويت على انتخابات مجلس الإدارة من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساءً، موعد انعقاد الجمعية العمومية ويكون الاجتماع صحيحا بحضور 10 آلاف عضو من الأعضاء الذين لهم حق الحضور.

التوقيع في كشوف الحضور الخاصة بالاجتماع بموجب بطاقة الرقم القومي، إضافة إلى بطاقة عضوية النادي.

في السابعة مساءً، يعلن رئيس اللجنة القضائية المشرف على الجمعية العمومية العادية اكتمال النصاب من عدمه، وفي حالة اكتمال النصاب يتم البدء في عملية فرز الأصوات والنظر في جدول الأعمال وفي حالة عدم اكتمال النصاب لن يتم فرز الأصوات

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