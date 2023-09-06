الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير علاقات دولية: عودة سوريا للجامعة العربية سيحقق انفراجة حقيقية لأمنها القومي

مقعد سوريا
مقعد سوريا

تحدث الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، عن اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته الـ160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الأربعاء.

وقال، إن عودة سوريا للجامعة العربية يمثل نقلة نوعية حقيقية في مسار العمل العربي المشترك، على اعتبار أن عودة سوريا للجامعة العربية كانت بمثابة البداية، متابعًا أن جامعة الدول العربية ما زالت تقوم بجهود جبارة من أجل استكمال المسار في الداخل السوري وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بهذه الدولة المهمة بمحيطها العربي والإقليمي.

هناك ثوابت للدول العربية للتعامل مع الأزمة السورية

وتابع، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم على فضائية "القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أنه على اعتبار أن عودة سوريا للجامعة العربية يمثل استقرارا حقيقي، في ظل أن هناك ثوابت للدول العربية للتعامل مع الأزمة السورية ومن أهم هذه الثوابت ضرورة خروج كل القوات الموجودة على الأرض السورية وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 وغيرها من القرارات المهمة التي تمثل نقلة حقيقية في العلاقات العربية العربية، وبالتالي أرى أن الدول العربية مجتمعة تحققت بشكل كبير في سبيل تحقيق استقرار نوعي بعودة سوريا إلى الجامعة العربية.

انضمام سوريا لـ بياني عمان والقاهرة يعزز التعاون العربي 

وأشار إلى أن هناك خارطة طريق ولجنة وزارية معنية من خلال جامعة الدول العربية لإحداث تقارب حقيقي بين الشقيقة سوريا وغيرها من الدول العربية، بما يخدم العمل العربي المشترك بشكل كبير، منوهًا أن انضمام سوريا إلى بياني عمان والقاهرة يعزز التعاون العربي الذي يؤدي بتأثيرها على المحيط العربي لأن سوريا من أهم الدول التي ستحقق انفراجة حقيقية لأمنها القومي، وهذا سينعكس ذلك على دول الجوار مثل العراق ولبنان وجميع الدول العربية.

سوريا الجامعة العربية وزراء الخارجية العرب وزراء الخارجية العرب في دورته الـ160 جامعة الدول العربية

الأكثر قراءة

"أسرة تحت الأنقاض.. وتنكيسات".. ماذا حدث لـ عقار حدائق القبة المنهار؟

وزير العدل يصدر حركة التنقلات الخارجية لهيئة قضايا الدولة

سيدة تخلع زوجها: "عاوزنى أسافر أشتغل معاه وأسيب ولادى"

إنجازات كبيرة ومشروعات خدمية وتنموية تحققها "حياة كريمة" بالبحيرة

"مستشار مزيف" لرئيس جامعة مصرية.. حاضر للطلاب وكرّمته المنوفية

"الصحة": الحوكمة تعزز الأداء العام للوصول العادل إلى الرعاية الشاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

حفنة "جروبات".. لكل مواطن!

عبد الرحيم طايع

رشا الشامى.. الآفاق العامرة بالضياء

محمد الفايدي

مؤشر التعايش وسند التلاحم

محاسن السنوسي

أعزائي أبناء الجمهورية الجديدة ..أنتم الأكثر حظا

لواء. محسن الفحام

ولتستمر مسيرة العطاء والتنمية

إبراهيم داود

معركة فى الخلاء

منى رجب

البنات المصريات قادمات.. ومصر الحديثة ستنتصر

ماجد حبته

مستشفى نيروبى القبطى

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال

حركة فتح: تعرية الاحتلال لنساء الخليل جريمة بشعة لن تمر دون رد

إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى قرب قرية الزبيدات شمال أريحا