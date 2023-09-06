وزير خارجية المغرب: مستعدون للتعاون مع الدول أعضاء مجلس الجامعة العربية لدعم العمل العربى المشترك

أعرب وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، عن تقديره للدور الكبير الذي لعبته الرئاسة المصرية للدورة السابقة لمجلس الجامعة العربية، وذلك في أعقاب تسلمه رئاسة الدورة الجديدة للمجلس، فضلًا عن إشادته بانضمام السعودية ومصر والإمارات لعضوية مجموعة بريكس.

وقال، خلال كلمته أمام مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، إن بلاده تدعم العمل العربي المشترك لتحقيق الرؤى المشتركة وعلى رأسها التنمية المستدامة، من خلال تحقيق العديد من الشراكات، داعيًا إلى إعادة تنظيم الشراكات بين جامعة الدول العربية ومختلف التكتلات الأخرى، بما يحقق المصلحة العامة، مهنئًا مصر بانضمامها إلى تجمع بريكس، مؤكدًا أنه يعكس الأهمية الكبيرة التي باتت تحظى بها الدول العربية.

وأضاف أن المغرب مستعد للتعاون مع كل الدول أعضاء مجلس الجامعة العربية، لدعم العمل العربي المشترك ودعم آلياته.

وعن القضية الفلسطينة، أكد وزير الخارجية المغربي أن موقف بلاده ثابت تجاه القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مشددًا على ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، والحفاظ على الوضع التاريخي للقدس، وضمان حل الدولتين، باعتباره السبيل لتحقيق السلام الدائم والعادل.