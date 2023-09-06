شكري: ندعم جهود لجنة 5+5 العسكرية المشتركة.. وخروج القوات الأجنبية من ليبيا

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن مناقشة الملف الليبي داخل أروقة جامعة الدول العربية شهد قرار إعادة التأكيد على تطلعنا لإصدار القوانين الانتخابية من أجل عودة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، ودعم جهود لجنة 5+5 العسكرية المشتركة وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وأشار خلال فعاليات الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، نقلتها فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأربعاء، إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية تحت سلطة تنفيذية وحدة قادرة على حكم سائر البلاد وتمثل جموع الشعب الليبي، وإنجاز المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي.