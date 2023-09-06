الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الخارجية: نتطلع لمواصلة خطوات تنفيذ إعلان القاهرة بشأن سوريا

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

قال سامح شكري، وزير الخارجية: إننا نستهدف تحقيق أمن الشعب السوداني الشقيق.

وأكد "شكري"، خلال كلمته خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته الـ160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، على ضرورة العمل على وحدة سوريا واستقرارها، والتطلع إلى مواصلة الخطوات التنفيذية لتطبيق إعلان القاهرة بشأن سوريا.

ولفت إلى أن انضمام سوريا إلى بياني عمان والقاهرة؛ يُعزز التعاون العربي، مشيرًا إلى أن مصلحة الشعب السوري تظل الهدف الرئيسي للتحرك العربي.

سامح شكري الشعب السوداني سوريا اجتماع وزراء الخارجية العرب اجتماع مجلس جامعة الدول العربية

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