مصر تترأس اجتماع اللجنة المعنية بمتابعة التدخلات التركية فى الشئون العربية (صور)

ترأس وزير الخارجية، سامح شكري، اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة التدخلات التركية فى الشئون الداخلية العربية.

وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن اجتماع اللجنة الوزراية العربية عُقد برئاسة مصر في مقر جامعة الدول العربية.

اجتماعات اللجنة المعنية بمتابعة التدخلات التركية

حوار جانبي بين شكري وأبوالغيط

ونشر متحدث الخارجية، عبر حسابه على الرسمي على موقع «إكس - X»، صورًا لانعقاد اللجنة، والمناقشات التي تتم داخلها.

وقال السفير أحمد أبوزيد: "حوار جانبى بين السيد سامح شكرى وزير الخارجية، والسيد أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية، على هامش اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة التدخلات التركية فى الشئون الداخلية العربية، برئاسة مصر، صباح اليوم".

اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية

وكان وزير الخارجية قد شارك، صباح اليوم الأربعاء، في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولى لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية فى مدينة القدس المحتلة.