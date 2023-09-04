الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث سياسى: تركيا لم تستطع الضغط على الغرب للالتزام بشروط اتفاقية الحبوب

اتفاقية الحبوب
اتفاقية الحبوب

قال رامي القليوبي، الباحث السياسي، إن القمة الروسية التركية لم تسفر عن انفراجة في ملف الحبوب، ولكنها شهدت تأكد روسيا على توريد الحبوب بالمجان لست دول إفريقية، مشيرًا إلى أنه سيتم إرسال مليون طن من الحبوب للدول الفقيرة بالتعاون مع تركيا وبتمويل قطري.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن تركيا قادرة على الوساطة في ملفات محدودة مثل الحبوب وتبادل الأسرى ولكنها غير قادرة على تحقيق طفرة في هذه الملفات صحيح أن اتفاقية الحبوب، أبرمتها روسيا مع تركيا والولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه لم تستطع الضغط على الغرب للالتزام بشروط الصفقة، خاصة أن روسيا حملت الغرب أسباب إفشال الصفقة.

لا يوجد قرب إبرام اتفاق جديد للحبوب

وأكد أنه على الرغم من انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب، إلا أن السلع الغذائية كلها تصل لأوروبا من خلال أوكرانيا، كما أن روسيا سيذهب جزء من صادراتها في الدول الإفريقية والهند، موضحًا أنه لا يوجد قرب إبرام اتفاق جديد للحبوب ولكن المشاورات الروسية التركية ستستمر، وربما يكون هناك اتفاق جديد سيرى النور خلال الأشهر القادمة.

دول إفريقية الباحث السياسي الغرب الضغط اتفاقية الحبوب المشاورات الروسية التركية تركيا

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