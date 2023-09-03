مدير «أكساد»: انفراجة فى أزمة «اتفاقية الحبوب».. وقمح روسى بالمجان لإفريقيا

أعرب نصر الدين العبيد مدير مركز أكساد، عن تفاؤله وتوقعه بقرب عودة روسيا لـ اتفاقية الحبوب.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن روسيا أكبر مصدر للقمح والحبوب في العالم، مشيرًا إلى أن الصين تنتج أكثر من 134 مليون طن، ولا تصدر منها شيئًا، والهند تنتج 105 ملايين طن ولا تصدر منها شيئا، بينما روسيا تنتج 90 مليون طن، وهي المُصدر الأول للقمح، في حين تُصدر أوكرانيا بين 20 لـ25 مليون طن.

إفريقيا أكبر مستورد للحبوب

وأوضح “العبيد” أن إفريقيا تستورد 93% من القمح من روسيا ثم أوكرانيا، والدول العربية تستورد أكثر من 60% من القمح من روسيا وأوكرانيا، ولابد أن يتم التصدير ليس من أوكرانيا فقط، وإنما من روسيا، منوهًا أن مخازن روسيا ممتلئة بالحبوب، ومعظم الدول الإفريقية والعربية صديقة لروسيا وأوكرانيا.

وأردف: "تمديد اتفاق الحبوب سيتم حتى لو هناك تنازلات، لأن الأمن الغذائي جزء أساسي من الأمن البشري، وأكثر الدول المستوردة هي الدول الفقيرة، كما أن روسيا أعلنت أنها ستصدر 50 ألف طن مجانا، إلى دول إفريقية، لأنها تريد أن يذهب القمح إلى الدول الفقيرة".