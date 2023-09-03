الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدير «أكساد»: انفراجة فى أزمة «اتفاقية الحبوب».. وقمح روسى بالمجان لإفريقيا

نصر الدين العبيد
نصر الدين العبيد مدير مركز أكساد

أعرب نصر الدين العبيد مدير مركز أكساد، عن تفاؤله وتوقعه بقرب عودة روسيا لـ اتفاقية الحبوب.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن روسيا أكبر مصدر للقمح والحبوب في العالم، مشيرًا إلى أن الصين تنتج أكثر من 134 مليون طن، ولا تصدر منها شيئًا، والهند تنتج 105 ملايين طن ولا تصدر منها شيئا، بينما روسيا تنتج 90 مليون طن، وهي المُصدر الأول للقمح، في حين تُصدر أوكرانيا بين 20 لـ25 مليون طن.

إفريقيا أكبر مستورد للحبوب

وأوضح “العبيد” أن إفريقيا تستورد 93% من القمح من روسيا ثم أوكرانيا، والدول العربية تستورد أكثر من 60% من القمح من روسيا وأوكرانيا، ولابد أن يتم التصدير ليس من أوكرانيا فقط، وإنما من روسيا، منوهًا أن مخازن روسيا ممتلئة بالحبوب، ومعظم الدول الإفريقية والعربية صديقة لروسيا وأوكرانيا.

وأردف: "تمديد اتفاق الحبوب سيتم حتى لو هناك تنازلات، لأن الأمن الغذائي جزء أساسي من الأمن البشري، وأكثر الدول المستوردة هي الدول الفقيرة، كما أن روسيا أعلنت أنها ستصدر 50 ألف طن مجانا، إلى دول إفريقية، لأنها تريد أن يذهب القمح إلى الدول الفقيرة".

 

اتفاقية الحبوب روسيا أوكرانيا الأمن الغذائي القمح

مواد متعلقة

محلل سياسى: عدم تمديد اتفاقية الحبوب يضر تركيا

متخصص فى الشأن الروسى: الغرب يتهم "موسكو" ويفتعل أزمة غذائية عالمية

يمامة: سأترك رئاسة الوفد إذا خسرت الانتخابات الرئاسية بفارق أصوات كبير

عبدالسند يمامة: لو كنت مسؤولا لمنعت "البرادعي" من الظهور إعلاميا

يمامة: الدستور يضمن إجراء انتخابات رئاسية حرة.. والمطالبة بمزيد من الضمانات "استعداء"

عبدالسند يمامة ينفي تواصل الإخوان معه ودفعه للتراجع عن الترشح للرئاسة

بعد وصفه الانتخابات بالمسرحية.. "يمامة" يكشف نتائج التحقيق مع منير فخري عبدالنور

عبدالسند يمامة لمهاجميه: أتبرع لحزب الوفد بـ50 ألف جنيه شهريًا منذ انضمامى

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

مكتشف محمد صلاح يكشف عن رأيه فى انتقال "مو" لاتحاد جدة

نوال تغنى لوردة فى أولى حفلاتها بالساحل الشمالى (صور)

كنز مصرى فى وسط البلد

"الموسيقيين": "سارة زكريا مش هتمسك مايك تانى ولو هتكسبنا ملايين"

وزير الداخلية يبحث سبل التعاون الأمنى المشترك مع نظيره الصومالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)