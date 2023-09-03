الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسى: عدم تمديد اتفاقية الحبوب يضر تركيا

الحبوب
الحبوب

قال المحلل السياسي طه عودة أوغلو إن تركيا الدولة الوحيدة التي لعبت دور الوساطة في الأزمة الروسية والأوكرانية، ونجحت في التوصل لاتفاقية الحبوب، لذا عدم تمديد الاتفاقية يضر تركيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة الجديدة تريد البناء على الإنجازات التي حققتها مؤخرًا من الناحية الاستراتيجية والإقليمية، وتراهن وتعول على تمديد الاتفاقية.

ولفت إلى أن زيارة وزير خارجية تركيا قبل يومين لموسكو قطعت نصف الطريق، وهناك بعض المقترحات الأممية فيما يتعلق بصيغة جديدة للاتفاقية.

أنقرة أكدت أن روسيا محقة في مطالبها لتمديد اتفاقية الحبوب

وأشار إلى أن أنقرة تحدثت أكثر من مرة بأن روسيا على حق في مطالبها، خاصة أن توزيع الحبوب، خلال السنة الماضية لم تذهب إلى الطريق الصحيح، وإنما ذهبت إلى الدول الأوروبية الغنية ولم تذهب إلى إفريقيا، لذا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة سوتشي، يمكن أن يضعا خريطة جديدة لاتفاقية يتم العمل عليها من جديد، وهناك محاولة من روسيا تحاول أن تعود علاقاتها إلى ما كانت عليه في السابق بين أنقرة وموسكو. 

اتفاقية الحبوب تركيا الأزمة الروسية تمديد الاتفاقية توزيع الحبوب

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