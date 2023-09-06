الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ هندسة الطرق: مشروعات النقل والطرق الهدف منها الوصول إلى المدن الجديدة

مشروعات النقل والطرق
مشروعات النقل والطرق

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إن قطاع النقل هو قطاع خدمي يدعم مشروعات التنمية المستدامة العمرانية والصناعية والزراعية والسياحية ولوجود تنمية ولابد من وجود بنية تحتية.

وأوضح مهدي، ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج لفضائية  "dmc"، أن القطار الكهربائي السريع يخدم القطاع الشمالي الغربي من جمهورية مصر العربية والخط الأول يمتد من مدينة العين السخنة حتى مدينة مطروح وبالتالي مشروعات النقل والطرق الهدف منها هو الوصول إلى المدن الجديدة مثل مدينة العلمين الجديدة والوصول إلى الموانئ البحرية بشكل أسرع.

وأضاف أستاذ هندسة الطرق، أن الهدف من تطوير الطرق والتوسع فيها هو تجنب الحوادث و الازدحام المروري، ورئيس الوزراء قال أننا نهدف إلى إنشاء مجتمعات في القطاع الشمالي الغربي لاستيعاب 30% من الزيادة السكانية وذلك يتطلب بناء مدن مستدامة.

كيف ساهمت شبكة الطرق الجديدة في نجاح مهرجان العلمين الجديدة

وأشار أستاذ هندسة الطرق، إلى أن إنشاء مدن مستدامة بها شبكة طرق جيدة لتقليل معدلات حوادث الطرق بنسبة تتراوح من 25 إلى 40% حسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مشيرا إلى أنه جاري حاليًا استكمال الطريق الساحلي حتى مطروح، بالإضافة إلى استكمال مراحل الخط الأول من القطار السريع من العين السخنة حتى مطروح مرورًا بمدينة العلمين والضبعة لسهولة الوصول للمستثمر والمواطن.

أحد الطرق السريعة حوادث استاذ هندسة الطرق العلمين القطار السريع الازدحام المروري

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