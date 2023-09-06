بعد مشاركتهما في معرض "تراثنا".. هاجر ومروة تفتتحان أول محل للهاند ميد ببني سويف (فيديو)

بالرغم من الصعوبات والتحديات لم تستسلم هاجر صالح ومروة نبيل فتيات من أبناء محافظة بني سويف حيث افتتحا أول محل لبيع منتجات الهاند ميد بعد قيامهن بتصنيع تلك المنتجات وبيعها ليثبتن نجاح المرأة في مجالات عديدة ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة للمرأة في كافة المجالات.

هاجر: تعلمت هاند ميد كهواية والبنات أُعجبت بشغلي

«الدستور» تجولت داخل محل الفتيات بمدينة بني سويف والذي يحتوي على منتجات الهاند ميد بعد قيامهن بتصنيع تلك المنتجات من الخامات المتنوعة، فى البداية تقول هاجر صالح إنني بدأت مشروع الهاند ميد كهواية وحبي للمجال فهو بعيد عن دراستي لأنني حاصلة على بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية وبدأت فى التفكير فى مشروع كدخل ومن هنا بدأت فى تصنيع إكسسوارات هاند ميد وأعجبت بها البنات والفتيات وبعدها تعلمت الكروشيه ومن هنا بدأت فى العمل لتصنيع الهاند ميد بكافة أنواعه.

هاجر: دعم الرئيس السيسي للمرأة هو سبب فتح المحل

وأضافت «هاجر»، أننى شاركت فى معارض للشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة ببني سويف ودعمهم لنا، بالإضافة إلى قيامي بتدريب الفتيات من عمر التاسعة على أعمال الهاند ميد، بالإضافة إلى مشاركتي في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فالمعرض يعتبر وسيلة عرض لمنتجاتنا أمام الجميع، ومن هنا جاء إلينا الدعم والقوة لافتتاح المحل الخاص بنا كأول محل داخل محافظة بني سويف هو دعم الرئيس السيسي والدولة للمرأة فى كافة المجالات وأصبحت تتقلد جميع المناصب فى الدولة وليس هناك فرق بينها وبين الرجل فى شيء.

مروة: دعم الأهل والأصحاب هو السبب

وواصلت مروة نبيل: “أنني بدأت شغل الهاند ميد منذ عام 2015 كهواية وتعلمت بعدها العمل من الألف إلى الياء تعلمت شراء الخامات واستخدامها مع كل شيء يتم تصنيعه فالأهل والأصحاب بدأوا فى دعمي للاستمرار فى التصنيع وشراء منتجاتي وبدأت فى تسويق شغلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبيع أون لاين”.

مروة: شاركت فى معارض تراثنا والمجلس القومي للمرأة

وأوضحت «مروة» بدأت أشارك فى معارض المجلس القومي للمرأة ببني سويف ودعمهم لي وشاركت فى معرض تراثنا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة وبدأت فى التعرف على زميلتي هاجر صالح وبدأنا فى العمل مع بعض فى تصنيع الجلد والكروشيه والإكسسوارات والخيوط فبعد المشاركة فى معرض تراثنا جاءت إلينا الجرأة والشجاعة فى فتح أول محل لبيع منتجات هاند ميد داخل المحافظة ونكون موجودين على أرض الواقع ونحقق حلامنا لتسويق شغلنا.

مقررة القومي للمرأة ببني سويف: سعيدة بما حققته مروة وهاجر

وعبرت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في بني سويف، عن سعادتها بما قامت به هاجر ومروة، مؤكدة أن المجلس حريص دائماً على دعم النماذج المشرفة للسيدات داخل المحافظة، والتي تعبر عن قصص نجاح ومسيرة عطاء لسيدات وفتيات في مختلف المجالات.

وأوضحت أن هناك لقاءات دائمة تعقد مع السيدات بمراكز وقرى المحافظة والعمل على حل مشاكلهن ودعم جميع أنشطتهن وتسويق منتجاتهن.

هاجر ومروة

هاجر ومروة

هاجر ومروة

هاجر ومروة

هاجر ومروة

هاجر ومروة