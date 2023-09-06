الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نشرة الحوادث|ضبط المتهم بالاستعراض بسيارة فى موكب زفاف ومستريح سوهاج وهارب من إعدام

الاجهزه الامنية
الاجهزه الامنية

شهدت الساعات الماضية العديد من الجرائم والتي استطاعت أجهزة الأمن إحكام السيطرة عليها، نرصد أبرزها عبر "نشرة الدستور.

 

ضبط قائد سيارة بتهمة الاستعراض وتعريض حياة المواطنين للخطر

نُشر على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضرر إحدى المواطنات من قيام قائدى السيارات بأداء حركات استعراضية بأحد الشوارع بمحافظة الشرقية يومياً حتى بعد منتصف الليل، مما يتسبب فى إزعاج المواطنين.

 

تبين أن الأجهزة الأمنية قامت بضبط قائد السيارة مرتكب الواقعة  "مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية"، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة أثناء حفل زفاف أحد أقاربه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 

الداخلية تضبط مستريح الأدوية بعد جمعه 3 ملايين جنيه بسوهاج

 

كما نجحت الداخلية في ضبط مالك شركة بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 5 مواطنين مقيمين بمحافظة سوهاج بتضررهم من مالك شركة للاستثمار والخدمات الطبية مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج.

 

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية قيام المتهم بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه رفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكنه من الاستيلاء على مبلغ (3,750,000 مليون جنيه) مـن المبلغين، وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

الأمن العام يضبط هاربا من حكم بالإعدام

 

نجحت الداخلية في ضبط حاصل على دبلوم تجارة "محكوم عليه بالإعدام فى قضية قتل "حال تواجده بمحافظة الأقصر وضبط  عاطل" مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى إحدى القضايا بالسجن 7 سنوات حال تواجده بمحطة حلوان لمترو الأنفاق.

 

وأسفرت الجهود عن ضبط عاطل مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 25 قضية "تبديد - ضرب - سرقة - استيلاء" حال تواجده بموقف أتوبيسات ميناء الإسكندرية البرى وضبط (عامل "مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "مخدرات" بالسجن 3 سنوات" حال تواجده بمحطة سكك حديد الجيزة، وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.

حركات استعراضية الأجهزة الأمنية مركز شرطة أبو حماد ستريح الأدوية الداخلية

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