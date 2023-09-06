أبرزهم الشوفان بالحليب.. ماسكات طبيعية تساعد على التخلص من الكلف

الكلف من ضمن أمراض الجلد الشائعة التي يعاني منها الكثير وخصوصاً السيدات، ويظهر “الكلف” بكثرة على الوجه نتيجة التعرض للشمس لفترة طويلة التي تعمل على زيادة إنتاج صبغة الميلانين في البشرة، ليظهر بقع غامقة بنيه على الجلد.

ويمكنك القضاء على الكلف بطرق سهلة وبسيطة من خلال وصفات طبيعية يمكنك صناعتها في منزلك بدلاً من شراء المنتجات غالية الثمن، لذلك نستعرض لكم طرق القضاء على الكلف من خلال وصفات طبيعية يمكن صناعتها في المنزل بكل سهولة، وذلك وفقًا لموقع "very well health"، وإليكم تفاصيل على النحو التالي:

ماسكات طبيعية تساعد على التخلص من الكلف

هناك العديد من الوصفات والماسكات التي يمكنك صنعها في المنزل لتساعدك على التخلص من ظهور الكلف في الوجه الذي يظهر نتيجة جفاف الجلد أو التعرض المباشر لأشعة الشمس الضارة، وإليكم أبرز الطرق في السطور التالية

1 - ماسك الشوفان بالحليب

يعمل ماسك الشوفان بالحليب على تقشير الجلد الميت من الجلد، وذلك من خلال خلط الشوفان المطحون مع اللبن ثم تقومي بوضعه على البشرة وتركه نصف ساعة (30 دقيقة)، وبعد تركه المدة المحددة غسله بالماء الدافئ وستحصلي على النتيجة المطلوبة.

2 - محلول خل التفاح المخفف

يمكنك وضع محلول خل التفاح المخفف بالماء على البقع المراد إزالتها، وذلك باستخدام قطعة قطن نظيفة بيضاء، ويتم خلط كميات متساوية من خل التفاح والماء معًا، ثم يتم تركه على الوجه لمدة 3 دقائق أو حتى يجف، ثم تقومي بغسله بالماء الدافئ ثم تقومي بتجفيف البشرة بلطف، ويمكنك تكرار ذلك الماسك مرة واحدة يوميًا.

3 - ماسك الكركم بالحليب البودرة

ماسك الكركم بالحليب من ضمن الماسكات المميزة التي يستخدمها الكثير من السيدات لعلاج مشاكل البشرة، وذلك من خلال خلط خمس ملاعق كبيرة من بودرة الكركم مع 10 ملاعق كبيرة من اللبن البودرة لعمل عجينة سميكة، وتترك العجينة على وجهك حتى تجف لمدة 20 دقيقة، وبعد الانتهاء من المحددة ستقومي بشطف المنطقة بالماء الدافئ، ويمكنك تكرار هذه الوصفة بشكل يومي للحصول على نتيجة أفضل.