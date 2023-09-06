الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

في حب الفنان محمد حجي.. الهناجر تستضيف صالون السينما الوثائقية غدًا

سينما الهناجر
سينما الهناجر

تستضيف قاعة سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في تمام الساعة الخامسة مساء غد الخميس 7 سبتمبر 2023، صالون السينما الوثائقية للمخرج أحمد فؤاد درويش، ويقيم هذا الشهر احتفالية فى حب الفنان الراحل محمد حجي، حيث يعرض الفيلمين الوثائقيين "الجمالي"، و"رسام العرب".

ومن المقرر أن يعقب عرض الأفلام ندوة يحضرها عن عائله الفنان حجي؛ ابنه المهندس أسامه حجي الذي يشارك بالحديث عن والده، والدعوة عامة للجمهور والفنانين.

تفاصيل إقامة المعرض الثاني لنتاج برنامج "بيت جميل" للفنون التراثية

وفي سياق آخر؛ نظم قطاع صندوق التنمية الثقافية بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط المعرض الثاني لنتاج مشاريع تخرج "بيت جميل" والذى يقام بالتعاون مع مدرسة الامير تشارلز بإنجلترا، وذلك خلال الفترة من 4 سبتمبر وحتى غدا الخميس 7 سبتمبر، من الساعه الحادية عشر صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً.

ويضم المعرض نتاج مشاريع التخرج التى تعكس التراث الثقافي لعدد من الحرف اليدوية: الخزف، النحاس، الخشب، والجبس التي تم تصيمها من قبل الدارسين الموهوبين ببرنامج بيت جميل للفنون التراثية بالقاهره.

وتأتي منحة بيت جميل في إطار السعي لتطوير الحرف والحفاظ عليها من خلال الإحتكاك بتجارب دولية لها الخبرة في كيفية التعامل مع التراث الحرفي  والعمل علي تجديد الوعي بأصول الفن الإسلامي، كما تضم المنحة عددا من كبار أساتذة التصميم والفنون التراثية، ويشمل البرنامج تقديم منح دراسية لمدة عامين لتدريب 20 فنانا وحرفيا مصريا فى مجالات الدراسة لحرف: الجبس، الخزف، أعمال الخشب القشرة، أعمال النحاس وتقنياتها المختلفة.

جدير بالذكر أن مدرسة الأمير تشارلز تعد واحدة من أهم المدارس الرائدة على مستوى العالم، التي تهتم بالحرف التقلدية والفنون التراثية.

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